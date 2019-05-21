德國設計工作室將電線變眼鏡　$1美元成本Less Is More精神盡發揮

你知道全世界超過1.5億人需要一副眼鏡，卻因為負擔不起，導致無法學習和工作？
幸好的是，德國設計工作室Haus Otto正與非牟利組織OneDollarGlasses合作，為沒有經濟能力的人士提供解決方法。
這充滿愛心的設計，除了善意，也有德國人的設計美學和Less Is More精神。
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Packaging for the OneDollarGlasses . . . The paper packaging contains information of the person producing the glasses. the name, country, where the glasses have been produced, and the designation. In this way the person moves to the center point and gives it a personal handwriting. . . . #packagingdesign #industrialdesign #productdesign #design #glasses #sunglasses #onedollarglasses #hausotto #stuttgart #miaseeger #lodzdesignfestival #abkstuttgart #idabk
德國設計工作室Haus Otto創辦人Patrick Henry Nagel及Nils Koerner。（Haus Otto）
德國設計工作室Haus Otto，專門為產品及空間提供設計，兩位創辦人Patrick Henry Nagel及Nils Koerner分別都是90後，而設計室的特點，就是為每個方案提供最簡單直接的解決辦法，就如OneDollarGlasses此次計劃一樣。今次，該計劃盼望利用廉價材料，使有需要的人，都能買得起眼鏡使用，而Haus Otto卻用上了極低成本電線來生產眼鏡，只需$1美元（約7.8港元）就可以自行製作，並由輕質眼框臂及預製鏡片所組成，利用簡易機器就能於當地即時製造。
德國設計工作室Haus Otto將電線變眼鏡（Haus Otto）
這個計劃厲害在Haus Otto以不到$1美元價格，來探索眼框架、眼鏡兩邊的桿柄、鏡片等材料的可能性和局限性，他們在過程中亦測試過不同用料的潛力，從而找到最好的解決方法。當然，除了成本效益外，該計劃亦同樣重視顧客個人風格，盼望他們戴上眼鏡後，也能顯露出自己的獨特個性，所以更設計了不同款式及眼鏡架形狀供人們選擇。就算如此平價的眼鏡，背後設計工序及考慮因素，也相當細心。至於設計風格上，同樣充滿德國設計的簡約特色和前衛創意，不說明的話，也許有人會誤以為這些是ic! berlin、Mykita等德國眼鏡品牌的產品。不但關注設計，也同時關注教育。只需要通過計劃中所提供的機器及工具，並教導人們如何使用它們來製作眼鏡，就算沒有經濟能力，也能負擔得起買一副眼鏡。
這個木箱是用來製造眼鏡的機器，也提供足夠空間存放所有工具和材料。（Haus Otto）
為了提高大眾對問題及解決方案的認識，整個系列更在德國ABK Stuttgart作為展覽展出。想不到如此具設計感的眼鏡背後，卻埋藏著這樣的溫暖原因。