德國設計工作室將電線變眼鏡　$1美元成本Less Is More精神盡發揮

你知道全世界超過1.5億人需要一副眼鏡，卻因為負擔不起，導致無法學習和工作？ 幸好的是，德國設計工作室Haus Otto正與非牟利組織OneDollarGlasses合作，為沒有經濟能力的人士提供解決方法。 這充滿愛心的設計，除了善意，也有德國人的設計美學和Less Is More精神。

德國設計工作室Haus Otto創辦人Patrick Henry Nagel及Nils Koerner。（Haus Otto）

德國設計工作室Haus Otto，專門為產品及空間提供設計，兩位創辦人Patrick Henry Nagel及Nils Koerner分別都是90後，而設計室的特點，就是為每個方案提供最簡單直接的解決辦法，就如OneDollarGlasses此次計劃一樣。今次，該計劃盼望利用廉價材料，使有需要的人，都能買得起眼鏡使用，而Haus Otto卻用上了極低成本電線來生產眼鏡，只需$1美元（約7.8港元）就可以自行製作，並由輕質眼框臂及預製鏡片所組成，利用簡易機器就能於當地即時製造。

德國設計工作室Haus Otto將電線變眼鏡（Haus Otto） 這個計劃厲害在Haus Otto以不到$1美元價格，來探索眼框架、眼鏡兩邊的桿柄、鏡片等材料的可能性和局限性，他們在過程中亦測試過不同用料的潛力，從而找到最好的解決方法。當然，除了成本效益外，該計劃亦同樣重視顧客個人風格，盼望他們戴上眼鏡後，也能顯露出自己的獨特個性，所以更設計了不同款式及眼鏡架形狀供人們選擇。就算如此平價的眼鏡，背後設計工序及考慮因素，也相當細心。至於設計風格上，同樣充滿德國設計的簡約特色和前衛創意，不說明的話，也許有人會誤以為這些是ic! berlin、Mykita等德國眼鏡品牌的產品。不但關注設計，也同時關注教育。只需要通過計劃中所提供的機器及工具，並教導人們如何使用它們來製作眼鏡，就算沒有經濟能力，也能負擔得起買一副眼鏡。

這個木箱是用來製造眼鏡的機器，也提供足夠空間存放所有工具和材料。（Haus Otto）

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為了提高大眾對問題及解決方案的認識，整個系列更在德國ABK Stuttgart作為展覽展出。想不到如此具設計感的眼鏡背後，卻埋藏著這樣的溫暖原因。