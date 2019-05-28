【Banksy】威尼斯雙年展進行中反轉威尼斯　擺檔又塗鴉目的是…

威尼斯雙年展從未邀請過英國塗鴉藝術家Banksy參與，這似乎令藝術家本人甚感不滿。為了抗議，他決定遠赴當地留下腳印，並帶來出兩大新作品。 不過，創作背後的意義並非純粹為了對抗，而是強調更嚴重的社會議題，爭議性依然不絕。

早前，Banksy在個人社交平台發佈短片，視頻內正是意大利威尼斯聖馬可廣場（St. Mark’s Square），有名男子在廣場某角落動手搭建畫架，將多幅油畫作品一併展出，砌成一幅完整的郵輪畫作，並左下方加上一個寫上「Venice in oil」的小牌。再者，而影片還附上註解：「坐在威尼斯雙年展以外的地方。儘管它是世上最大規模、最著名的藝術展覽，但因某些原因，我從未被獲邀。」

片中那位男子沒有露面，保持Banksy創作一貫神秘作風。（IG@banksy）

雖然作品的安置地點是對威尼斯雙年展的一種抗議，但畫作主題卻是針對當地的郵輪問題而來。威尼斯多年致力推動郵輪觀光，每年有數以千計的遊輪遠道而來，就如這次威尼斯雙年展為例，郵輪與旅客勻大規模湧入，前者嚴重影響當地居民日常生活之餘，過度的郵輪更使瀉湖周邊土地出現侵蝕問題，還造成嚴重污染。Banksy透過這幅巨型郵輪進入威尼斯水域的畫作，直指當地正面臨的嚴峻郵輪問題，並呼籲世人關注。

一幅難民兒童手持火炬的壁畫，乃是出自於Banksy手筆。（instagram：banksy） 除郵輪作品外，Banksy在威尼斯還創作出另一幅塗鴉壁畫。壁畫中穿上救生衣的難民兒童手持粉紅色火炬，樣子恐慌的模樣，再一次顯露Banksy對全球難民問題的關注。還記得在2015年，他於法國北部創作出一幅以Steve Jobs為主題的作品嗎？作品同樣圍繞着難民與移民議題，「我們經常認為移民是消耗了國家的資源，但有沒有想過Steve Jobs其實是敘利亞移民的兒子。他的存在，因過去政策允許一個來自敘利亞年輕人入境。」



Banksy的作品之所令萬人敬仰，除了是反叛、玩味、幽默、破格與創新外，還有對社會與人民的關懷，令人感同身受。