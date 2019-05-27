德國鞋履品牌nat-2™用牛奶製鞋　抗菌功能及舒適度竟然甚佳？

德國每年被廢棄的牛奶高達200萬噸，但別以為這些牛奶沒有價值，正正是因為不想浪費，所以德國鞋履品牌nat-2™創辦人Sebastian Thies，竟將這些牛奶變成物料製鞋，從而創造出「Milk Shoe」。

運動鞋售價為299歐元（約2600港元）（網上圖片）

德國鞋履品牌nat-2™創辦人Sebastian Thies（網上圖片）

nat-2™是由Sebastian Thies於2007年創立，來自於慕尼黑的鞋履品牌，以創新及高品質的運動鞋而聞名。2014年，該品牌被宣佈為德國30間最具創意的公司之一，被譽為可持續發展的先峰，只因品牌研發及運用了眾多可持續及環保材料與技術，不光只是為了保護生態環境，同時也想呈現最好的設計。就例如今次新創作「Milk Line」，乃是創辦人聯同qmilk德國生物工程師Anke Domaske合作，利用非食用牛奶製成物料，完全100％純天然，再加上羊毛和真牛奶纖維，混合製成牛奶墊，觸感柔軟之餘，物料也容易吸走濕氣，所以抗菌功能極佳，方便於任何環境穿著，也因此證明了牛奶果然是鞋履設計的理想用料。

nat-2™與t1856 by thies推出一系列家居拖鞋，售價為120歐元（約1100港元）。（網上圖片）

這款Milk Shoe運動鞋在德國設計，並生產於意大利，共有兩個款式，包括高筒及低筒，使用了軟木鞋墊、橡膠外底及植鞣底皮所製成，並將牛奶墊與皮革結合。除了運動鞋外，nat-2™還與另一鞋履品牌「t1856 by thies」合作生產一系列家居拖鞋。

廢棄牛奶為品牌提供新材料（網上圖片）

廢棄牛奶為nat-2™提供新材料，並由品牌首度提出用於鞋履之上，可謂極盡創快。其實除了最新發現的廢棄牛奶外，品牌多年來也研發出不同的可持續創新技術，例如世界上第一款由真正的FSC®認證木材製成的素食運動鞋，由再生皮革、粟米及軟木製成的雨靴，更應用了咖啡、玻璃、酒塞及菠蘿纖維等材料於系列中，正是同樣來自nat-2™的手筆。另外，除了設計外，整體包裝也是追求環保化，利用再造紙製造鞋盒、宣傳單張等等，吊牌更由木材製成，可見德國人對於細節的認真。