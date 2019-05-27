【The North Face】圓頂帳篷Geodome 4　球體設計擁強大機能性

去年，The North Face在日本研發出一款「Geodome 4」圓頂帳篷，其獨特球體外形設計成當時露營界一時佳話。 過去這段時間，露營愛好者只能遠到日本或韓國等地購得產品，彷彿一物難求。如今帳篷不再是兩國專利，因為品牌近日正式宣布帳篷將於全球開售，當真是Outdoor友的天大喜訊⋯⋯

這個The North Face的圓頂帳篷「Geodome 4」，於上年首度推出。（goldwin）

一個既高質，又帶美觀性的帳篷從不容易找上，特別對於露營愛好者來說，帳篷猶如他們的另一個家，因此購入時也會嚴謹考慮到其性能，耐用程度與性價比，並不能夠草草了事。去年初，戶外品牌大哥大The North Face就推出了全新圓頂帳篷Geodome 4，設計與性能彷如為專業露營者度身訂造，可惜出售地點當時只限於日本與韓國，不過如今品牌悉出好消息，產品即將於美國有售，繼而再登陸於全球。而露營愛好者亦可先到其官方網站thenorthface.com購入，售價則為2,000美元（約15,700港元）。



然而，這個圓頂帳篷的具體賣點，其實又是甚麼呢？

Geodome 4之所以令露營者愛不惜手，因為它的優點實在多的是，首先帳篷外殼採用雙層防水設計，而且布料有着反光作用，可有效阻隔紫外線直接穿入帳篷之中；另一邊廂，這個輕巧的帳篷，重量就只得11.07千克，卻能承受高達60英里/小時的風速，已完全彰顯出The North Face向來被受推崇的極高穩定度，性能亦非常全面，毫不懼風吹雨打，日曬雨淋。

Geodome 4亦擁有灰色設計。（goldwin）

至於內部方面，較為傳統帳篷的窄狹面積，Geodome 4可謂意想不到的廣闊，其總體面積達4.12平方米，可同時容納四人之餘，又因帳篷高達210厘米，即便露營者直立於帳篷內，亦絕不頂頭（除非閣下是NBA球星），可見內部實用面積極高。另外，別以為Geodome 4的外部結構看似複雜，就以為搭建十分需時，但其實它可是只由六支主要支架支撐整體而已，概念十分簡單，而整個組裝過程更可在20分鐘內完成，無論是組裝抑或是拆卸，均快捷簡單。

前衛的型狀，加上多功能性的細節，Geodome 4帳篷絕對是創新性與機能性設計完美結合一大神級單品，Camping友務必關注。