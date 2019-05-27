【Sillage】從Yuthanan迅即冒起　了解整色整水對時裝業的重要性

時裝世界本來就日新月異，隨着數碼科技在近代的全面普及，時裝資訊以及潮流的傳播和流通速度，更急劇升溫，基本上每年每月每日都有新設計師、新品牌、新產品誕生，叫消費者目不暇給，其實更是一閃即逝，今日在網絡世界人盡皆知，紅透半邊天，到數個月之後隨時消聲匿跡，被忘記得煙沒無聞，除非閣下的品牌當真如CHANEL、Hermes一樣，經典得近乎永恆，若非如此的話，「風水輪流轉」注定是每個品牌都要面對的課題。

所以在這個instagram、Online Store大過天的時代，如果仍然以傳統因循方式去經營自家品牌，當真可能會「Last得唔耐」，如是者要突圍而出，並且在這個殘酷市場中生存下來，具創意的全新營運方式與定位可謂少不了，而近日親臨香港，並引起話題的日牌Sillage主理人Yuthanan，其故事就很具參考價值。

Yuthanan（本名Nicolas Chalmeau）是一位法泰混血兒。（1LKD）

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近年矚目品牌與潮流Icon

或者先簡單介紹Yuthanan的背景，Sillage雖然是一個日系品牌，但主理人Yuthanan（本名Nicolas Chalmeau）卻是一位法泰混血兒，自幼成長於巴黎第11區和修讀服裝設計，老早於時裝結緣，之所以跌入日系時裝的愛河，乃是早年先後在YOSHIDA & CO., LTD.（即Porter）及1LDK巴黎店裡工作過，領會到較之於祖國的高級時裝，日系的街頭風尚才是自己深愛的藝術，於是乎於2017年毅然到日本東京發展KOL事業，既擔當造型師、攝影師等職務，更創立自家品牌Sillage，主打功能和細節度並重的日系服飾。

自家品牌Sillage。

名為TROPICAL WOOL HAKAMA PANTS的闊褲是Sillage的焦點單品。（Sillage）

Yuthanan當然不時親身著用自家製品以作宣傳和支持。（ldope.）

不過源自法國的光環，以及精嚴的用料造工（Sillage的服飾皆由岡山的工廠製造）雖然吸引，卻都未必能夠讓它傲視同儕，法國 × 泰國的血統背景只會給予人一時三刻的新鮮感，經網民瘋狂消費後很快就不見得再是一個話題，至於Sillage服飾單品上的精彩，較之日本以外的亞洲諸國當然有着優勝之處，但奈何日本是當世時裝設計的超級大國，設計和造工水平與Sillage相若的設計師或品牌成千上萬，單單是Yuthanan自己經常著用的Engineered Garments、UNUSED或COMOLI（他在HYPEBEAST的專訪中提及過）以至Junya Watanabe等等，就經已是功力和歷史價值都更加深厚的品牌，Sillage未必在可見的將來就能夠比肩和超越。

早前Sillage與香港GRAPH LAYER舉行一連三日Pop-up。（GRAPH LAYER）

做紅品牌不如造紅自己

不過Yuthanan精明的地方在於，他不但了解上述情勢，更早已找到方法解決之，以成就自身品牌的高速冒起。那麼具體的方式又是如何？簡單而言，就是先將自己明星化，再繼而為自己商品賦予稀有度，第一點「將自己明星化」大家應該很易理解，即是仿如時下全球數以千萬計的年青人一樣，透過ig和Facebook等社交平台，去增加曝光率、招攬粉絲和強化自身權威性，繼而直接、間接到介紹自家商品，並引起話題性，這點很多KOL和品牌設計師都這位運作中，絕非Yuthanan的專利。

然而Yuthanan的高明之處，是懂得利用自身的名氣和權威性，去塑造自家商品的稀有度，令到哪怕自家單品的水準未必能夠勝過同類品牌，卻定必比同類難以購買得多，這種物以罕為貴的虛榮感，正是大家追捧Sillage的真正義理。因為不同於大部份品牌，Sillage沒有專門店，也不作Wholesale批發，其他時裝店根本就不能引進其作品到店中，作長期販賣，要購買到Sillage的出品，方法只有二：一是於品牌自家網店中購入，奈何網店商品的貨種和貨量並不齊全，每每很快Sold Out。

Sillage自家網店的產品並不多。（Sillage）

Sillage格紋水樽專用套，別具特色。（Sillage）

活動當日Yuthanan更親身飛到香港與時裝愛好者介紹服飾。（189cm）

而另一個方式則是以Pop-up Store的方式示人，Yuthanan不時會與各地的時裝店合作，與店內舉行期間限定店，近來兩個月則先與宮城秀貴同名品牌MIYAGI HIDETAKA合作，於東京都目黒概今店COMPLEX BOOST內舉行Pop-up，之後更轉戰香港，於時裝店GRAPH LAYER舉行一連三日販賣活動，出售Sillage的最新人氣單品外（活動完結之後，Sillage的一切貨品亦會撤走），Yuthanan更會親自到訪各個限定店，與顧客、支持者作交流見面，並與大家拍照留念，在Fans的心目中，既購買到心儀單品，更能夠與偶像作面對面接觸，本來就是賞心樂事。但更重要是透過這些一閃即逝的活動，Sillage成功向消費者傳達一個訊息：「就是要購買其產品並非一件輕鬆平常的事，乃是要把握機會的。」如斯將入手度困難的意識植入大眾腦中，久而久之就會成功為品牌塑造「物以罕為貴」的社會意識，提升消費者對品牌產品的飢渴度，最終每憑發賣之際就掀起搶購潮，大收旺場。

Paul Harnden Shoemakers的服飾（特別是男裝）可以用可遇不可求去形容。（Dover Street Market）

可見為產品塑造稀有感，是不少品牌的成功法則，絕非Supreme或Nike抽籤球鞋的專利，而今次文章主角Sillage的手法，亦不過是其中一個值得借鑑的方式，世間上懂得為自身提升稀有感的品牌和招數，當真是五花百門，例如Paul Harnden Shoemakers就大大限制出售其作品的時裝店之數目（基本上每個地區和國家就只有一間），也堅決抵制Online Store販賣，使到他的出品異常難買，稀有度非凡；又當年Nike與Tom Sachs合作，推出超限定NIKEcraft mars yard 2.0s，品牌方面就規定每位購買者，都要參加Tom Sachs舉辦的"Space Camp"Workshop活動才可，如斯種種規條，很多人都會覺得是「整色整水」，卻的的確確地增強了消費者希望去擁有的慾望和心理，摒棄了高級時裝品牌的高昂售價策略，卻仍然達至經濟學上炫耀性消費（Conspicuous Consumption）的部份條件與形式，從而為品牌增添趨之若鶩的神聖光采。