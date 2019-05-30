【雜誌】Kim Jones擔任《A Magazine》編輯　由A到Z細數他的最愛

近年Kim Jones成為時裝界當紅炸子雞，領軍Dior Men掀起全新潮流風暴，將街頭文化融入高端時裝，與此同時把日本潮流文化放在其中，開啟前所未見的男裝潮流。 作為現今男裝界最受歡迎的設計師之一，最近他更為比利時時尚雜誌《A Magazine Curated By》擔任客席編輯，就連Kate Moss、Naomi Campbell、KAWS及空山基等，也紛紛出手相助。

A Magazine Curated By Kim Jones雜誌封面（WWD）

Kim Jones近年成時裝界當紅炸子雞（網上圖片）

這本雜誌從A至Z都是我喜愛的東西。 Kim Jones

向來《A Magazine Curated By》都是一本以行走獨特概念的時尚雜誌，旨在探索時裝設計師的服飾以外的世界，邀請他們變身客席編輯，為雜誌創造個性化單元，甚至從設計師身邊的好友、背景故事及心靈方面發掘出另一面題材，從而觀看他們對審美觀及文化價值的想法，就如自傳一樣，使雜誌在世界各地贏得掌聲。

該雜誌曾與Alessandro Michele、Riccardo Tisci、Thom Browne、Simone Rocha、Kris Van Assche等人合作，而第19期更邀請來Kim Jones監督，名為「A Magazine Curated By Kim Jones」，兩個封面由攝影師David Vasiljevic及Dior化妝總監Peter Philips指導下拍攝，並以A至Z中26個英文字母來回顧他的靈感之源及各方好友，用A for Naomi Campbell’s Africa作開端，Z for Amanda Lear’s Zero作結，最終構成248頁的時尚刊物。

Kim Jones與Naomi Campbell為雜誌拍攝（網上圖片）

書中一幅藝術品：Kate Moss擁抱著Dior x KAWS BFF公仔，由KAWS於2018年6月為Dior Men所設計的蜜蜂插畫。 Kim Jones這樣形容今次編輯工作：「這本雜誌從A至Z都是我愛的東西，包括工作、朋友、靈感來源及旅遊。」內裏不但記錄了Kim Jones由畢業到成為Dior創意總監之路，亦包含多年來的收藏品。除了模特兒好友們撐場，這次更獲得空山基（Hajime Sorayama）、KAWS、Virgil Abloh、村上隆（Takashi Murakami），以及一眾攝影師Brett Lloyd、Pierre-Ange Carlotti及Nick Knight的支持，每人都會在書中談論與他們相關的主題及作品。 今次內容相當精彩，再加上多位星級人馬齊出動，證明了此期刊物收藏價值極高，也只需20英鎊（約港幣200元），就能把它變為囊中物了。 https://amagazinecuratedby.com/

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