【雜誌】Kim Jones擔任《A Magazine》編輯　由A到Z細數他的最愛

近年Kim Jones成為時裝界當紅炸子雞,領軍Dior Men掀起全新潮流風暴,將街頭文化融入高端時裝,與此同時把日本潮流文化放在其中,開啟前所未見的男裝潮流。 作為現今男裝界最受歡迎的設計師之一,最近他更為比利時時尚雜誌《A Magazine Curated By》擔任客席編輯,就連Kate Moss、Naomi Campbell、KAWS及空山基等,也紛紛出手相助。

A Magazine Curated By Kim Jones雜誌封面(WWD)

Kim Jones近年成時裝界當紅炸子雞(網上圖片)

這本雜誌從A至Z都是我喜愛的東西。 Kim Jones

向來《A Magazine Curated By》都是一本以行走獨特概念的時尚雜誌,旨在探索時裝設計師的服飾以外的世界,邀請他們變身客席編輯,為雜誌創造個性化單元,甚至從設計師身邊的好友、背景故事及心靈方面發掘出另一面題材,從而觀看他們對審美觀及文化價值的想法,就如自傳一樣,使雜誌在世界各地贏得掌聲。

該雜誌曾與Alessandro Michele、Riccardo Tisci、Thom Browne、Simone Rocha、Kris Van Assche等人合作,而第19期更邀請來Kim Jones監督,名為「A Magazine Curated By Kim Jones」,兩個封面由攝影師David Vasiljevic及Dior化妝總監Peter Philips指導下拍攝,並以A至Z中26個英文字母來回顧他的靈感之源及各方好友,用A for Naomi Campbell’s Africa作開端,Z for Amanda Lear’s Zero作結,最終構成248頁的時尚刊物。

Kim Jones與Naomi Campbell為雜誌拍攝(網上圖片)

書中一幅藝術品:Kate Moss擁抱著Dior x KAWS BFF公仔,由KAWS於2018年6月為Dior Men所設計的蜜蜂插畫。 Kim Jones這樣形容今次編輯工作:「這本雜誌從A至Z都是我愛的東西,包括工作、朋友、靈感來源及旅遊。」內裏不但記錄了Kim Jones由畢業到成為Dior創意總監之路,亦包含多年來的收藏品。除了模特兒好友們撐場,這次更獲得空山基(Hajime Sorayama)、KAWS、Virgil Abloh、村上隆(Takashi Murakami),以及一眾攝影師Brett Lloyd、Pierre-Ange Carlotti及Nick Knight的支持,每人都會在書中談論與他們相關的主題及作品。 今次內容相當精彩,再加上多位星級人馬齊出動,證明了此期刊物收藏價值極高,也只需20英鎊(約港幣200元),就能把它變為囊中物了。 https://amagazinecuratedby.com/

+ 2