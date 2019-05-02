【hide逝世21年】X Japan視覺系獨特美學　紅髮背後搖滾反叛態度

今天（5月2日）是hide（松本秀人）的死忌，轉眼間他已離開我們21年了。 日本音樂評論家市川哲史說過：「視覺系因hide崛起，也因hide逝世而衰退。」X Japan作為日本視覺系始祖，而hide也是有史以來最傳奇的結他手之一。 舞台上色彩繽紛的視覺形象、誇張狂野的表演風格，令他成為一個傳奇人物。

今天（5月2日）是hide的死忌。（網上圖片）

1981年，hide成立第一隊樂隊Sabre Tiger/ Saver Tiger。（網上圖片）

15歲時，hide對於KISS專集《Alive II》而對搖滾音樂產生濃厚興趣，同年他從祖母手上，獲得人生第一把電結他，是美國名廠Gibson的出品Les Paul 。1981年，他成立第一隊樂隊Sabre Tiger，擔任主音結他手，當時正就讀高中的他，因樂隊風格極具爭議性，甚至被學校禁止表演，後來樂隊改名為Saver Tiger，並發表數張唱片，可是樂隊最終也踏上解散之路。然而，由於樂隊陣容改變，與失敗所帶來的挫敗感，他竟然停止了玩音樂，決意前往化妝學校當個髮型師。

X Japan（網上圖片）

其後，hide畢業，當他正要成為一名被認證的髮型師時，卻意外地接到Yoshiki邀請他加入X（後來被改為X Japan），這個決定更改變了他的一生。80至90年代的X Japan，他們開創日本搖滾趨勢，亦帶領視覺系（ヴィジュアル系，Visual Rock）崛起。

hide不論在服裝、音樂及態度上都脫穎而出。（網上圖片）

在hide音樂生涯當中，除了為X Japan彈結他外，他不論在服裝及態度上也脫穎而出，玩世不恭的激情，使人耳目一新。對於視覺系樂隊而言，服裝、妝容與音樂，三者同樣重要，就如hide一樣，他在舞台上的服飾，總是千變萬化，再加上令人目不暇給的髮型，從狂野的爆炸頭，以至粉紅色短髮，全都成為了他的招牌形象。

對於視覺系樂隊而言，服裝、妝容與音樂，三者同樣重要。（網上圖片）

視覺系在80年代掘起，被視為一種地下運動，許多視覺系樂隊，都是從西方華麗的搖滾風格獲得靈感，不但把時尚融入造型，亦打破性別刻板印象。早期，X Japan將這些風格變得異常迷人，穿上皮衫皮褲，甚至將長髮以尖峰、雞冠和染上鮮艷顏色，並配上濃妝豔抹。後來，X Japan放棄了他們的黑暗視覺系形象，並開始展現出更女性化的一面，雖然如此，卻從未忘記他們的視覺根源。

X Japan帶領日本視覺系。（網上圖片）

轉眼間 hide已離開我們21年了。（網上圖片）

搖滾本來就是一種描述自己的方式，hide與X Japan，憑藉視覺形象，帶起日本視覺系趨勢，並推翻80年代極具保守的社會秩序。標誌性的華麗Punk形象，不只是穿上華麗的服裝，與化上絢麗的妝容那麼簡單，X Japan隊長Yoshiki曾經說過：「這是關乎你的自由，做你想做的事。」視覺系的獨特美學，包括自由地向世界呈現自我，此種樂團類型亦成為了日本音樂界的一大亮點。

有人說hide的離去，是「一個時代的結束」。他對音樂與生命滿載熱情，所留下的這段搖滾傳奇史，不論從音樂、視覺形象及人生態度，也將繼續傳承他的理念。

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