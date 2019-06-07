【環保設計】降落傘布料大改造　變出如Nike般搶眼Patchwork風褸

一件風褸的可取之處，可能在於防水、防風、輕身等功能，但由阿根廷品牌BAUMM所研製的彩色風褸，其賣點卻是升級再造，除了用上被棄置的降落傘布，並以全人身製作，設計獨一無二，環保也時尚。

品牌BAUMM，其實早在2009年，已開始致力研究以降落傘為材料的風褸。（designboom）

品牌賦予被棄置的降落傘第二次生命。（designboom） 於2009年，BAUMM品牌兩位創辦人Rodrigo Chapero與Lucas Desimone，巧遇降落傘布這種原材料，眼見很多身經百戰的降落傘，經三百多個小時長征，最後遭受遺棄，實屬可惜。兩位主理人同時認為，每個被摒棄的降落傘，除了盛載了不少有趣動人故事外，更重要的是其堅韌材質本就不應變成廢物，以上種種原因激發起他們創意，開始收集與回收破舊的降落傘。

風褸設計的過程。（designboom）

品牌其中一位創辦人Lucas Desimone。（網上圖片） 他們發現降落傘最引人入勝之耐，除布料的耐磨、輕巧等特質，其繽紛的色調也令人著迷，於是在設計的過程中，將色彩鮮豔這特點盡量放大，從而帶來一件件Patchwork風褸。現時品牌共推出了十九款不同顏色拼貼的風褸，而各款的色彩編排與細節分佈也不盡相同，「它們各有編號，向用家保證每一件也是獨一無二的作品。」將功用性、可持續性和獨特性集於一身。

其實這個系列，並非品牌首推的環保項目，過去曾推出彩色背包，同樣利用廢棄物料製成，不過換上「退役」PVC廣告橫額作為材質。而背包設計的成功，為兩位創辦人打下強心針，多年後再創新猶，現時降落傘風褸於其官網熱賣中，二十款設計僅餘四色尚有存貨，想擁有獨一無二的設計，還是要手快。