Supreme Italia被中國商標局撤銷註冊商標　假不能勝真？

去年SAMSUNG與Supreme Italia聯乘的新聞鬧得熱烘烘，成為城中熱話。SAMSUNG未能分清Supreme與Supreme Italia更成為大眾笑柄，品牌最後亦選擇了終止兩者的聯乘計劃。 在未取消兩者合作之時，SAMSUNG曾發出過這樣的聲名，指因為Supreme New York在中國並沒有銷售和市場的授權，而Supremen Italia則拿到了亞太地區（除了日本）的銷售和市場授權，所以與Supreme Italia合作。這是因為中國一向採用「申請先決」（first to file）商標法，即是先到先得。若果冒牌搶先在正牌之前註冊，便能搖身一變在中國成為「正版」。

去年SAMSUNG發佈會現場。（網上圖片）

Supreme Italia在中國擁有註冊商標，即使與SAMSUNG的聯乘計劃腰斬後仍高調地在上海開設門市。店舖設計以紅白作為主色調，並有巨大的「Supreme」字樣，店內售賣印有Supreme box logo的商品，更有出售與Riwoma的聯乘系列。

早前上海分店裝修時的樣子。（IG@gimmybon）

不過，近日中國商標局（CTMO）卻宣佈要撤銷Supreme Italia的商標註冊。根據The Drum的報導，Supreme曾向中國政府就商標被侵尋找協助。雖然沒有明確說明撤銷原因，但從中國商標局在Supreme控告Supreme Italia欺騙消費者、誤導記者及其實國際品牌，如SAMSUNG以及在上海開設假商店後採取行動，已可窺探端倪。

任職知識產權顧問公司的Melanie Zhu在The Drum的報導中指中國計劃在今年十一月實施新的商標政策，以改善現有的不足。因為中國現時所行的「申請先決」制度，令不少正版反被冒被告，如New Balance與新百倫、Jordan和中國喬丹之間的糾紛就是兩大例子。