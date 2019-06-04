【展覽】法國攝影師愛本土文化　街道上消失老招牌串連成港式詩句

香港街道遍佈各適其適的標示牌，一連串商店招牌、廣告牌，都成為了本土文化的特色之處。 可是，隨著香港發展迅速，許多老式標示牌亦逐漸消失，而一位居港本地的法國攝影師Romain Jacquet-Lagrèze，因對香港文化情有獨鍾，於是以鏡頭紀錄街道上舊式招牌，然後串連成港式詩句，呈現獨有的視覺美學。

《City Poetry 城市詩歌》（romainjl.com）

Romain Jacquet-Lagrèze過往作品（IG@romainjacquetlagreze）

身為法國人的Romain，對於香港密集性的高樓大廈及傳統建築感到相當好奇，因而把這種城市建策美學拍成一系列攝影集《Vertical Horizon》，過往亦走過香港大街小巷，從高空、黃昏景觀、舊式店舖再到大自然，紀錄下香港最美麗的時刻。

《City Poetry 城市詩歌》（romainjl.com）

由於喜愛香港文化，他今次再度從另一角度探索香港地，那就是港式標示牌。港人通常愛用上紅、綠、黃作配色，皆因這三色寓意著「好意頭」，來祈求好運降臨，另外字體更是來自書法字型，而Romain為了記錄下這些足跡，因而開啟《City Poetry 城市詩歌》計劃，盼望拍下形形式式的標示牌，包括彩繪、霓虹燈、金屬、瓷磚和混凝土等作品，這就像是一個攝影練習，同時展示攝影師進一步了解本土文化，以及記錄下學習中文的過程。

《City Poetry 城市詩歌》（IG@romainjacquetlagreze）

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這種港味十足的老式繁體字標示牌，拼湊成獨特的香港街道景色，亦讓Romain發揮攝影創意。這次的作品不但關於攝影也衍生至語言，最有趣的是，隨著計劃發展，他對中文知識亦跟隨累積，首先他拍下街道上的招牌，然後再請妻子幫助翻譯文字，期後更將圖片拼造成字句或成語使整體作品不論在抒情及視覺上都極具涵意。對於世界各地的遊客來說，這種本土特色可能非常受歡迎，但攝影師卻認為，不要看它們的實用功能，並將轉化成更有意義的東西，來提醒各位事物的無常性，它會成為流逝時間的標誌，為香港帶來更深層次的意義。

《City Poetry 城市詩歌》

日期：6月7日-7月7日

時間：逢星期三至星期日 11AM-6PM

地點：Blue Lotus Gallery（上環磅巷28號地下）