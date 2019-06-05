【LA Gear】8、90年代閃燈波鞋之王　Michael Jackson也是代言人

的確較之前作Speed Trainer和Triple S，BALENCIAGA上年才登場的Track Trainers球鞋在起步之初，其聲勢無疑相對遜色，不過品牌設計總監Demna Gvasalia卻總是有把東西否極泰來的能力，外表未能成功吸睛，就為產品賦予新的話題性和意義，將Track Trainers升格成Track LED Trainers，將LED閃燈波鞋元素置入鞋中，迅即掀起搶購熱潮外，更令大家回憶起8、90年代，那個閃燈球鞋雄霸潮流界的年代，一個名為LA Gear的品牌，現在早已被人遺忘，當年卻可是火紅得很呢！（絕對是出賣年紀系列）

BALENCIAGA Track LED Trainers。（BALENCIAGA）

LA Gear 80年代廣告。（LA Gear）

LA Gear創立人Robert Greenbergd（右）。（網上圖片）

先為年青潮流人來一趟溫故知新，LA Gear創立人Robert Greenbergd本來是一位理髮師，在1970年代輾轉做過美容產品買賣、滾軸溜冰租賃及銷售鞋帶等業務，漸漸涉足鞋履工業外，也賺到了第一桶金，並於1982年以洛衫磯為總部，成立自家運動鞋品牌LA Gear，起初專注女裝運動鞋事業，其後更開拓了男裝事業，短短數年已大獲全勝，才成立4年（即1986年）經已把品牌成功上市，到1990年其銷售額就達至了超過9億美元（當時運動服市場就只有Nike和Reebok的銷售額在其之上），堪稱業界神話，就連當時在世界紅透半邊天的巨星Michael Jackson，也被LA Gear重金禮聘成為代言人並拍攝廣告，Robert Greenbergd與兒子MichaelGreenbergd的風頭，可謂一時無兩。

然而，1991年LA Gear本來大好的光景卻迎來驟變，基於冒進的過度擴充，這個本來以運動服自居的品牌，竟然轉戰到奢侈品市場，將其下運動產品分銷到Macy's等高級時裝百貨出售，可惜但非不受中產階層歡迎，卻又使到品牌本身的核心價值與形象失去方向，連原來的支持者也開始唾棄，導致其銷售量大幅下降。面對如此嚴峻危機，當時Greenbergd父子就重金與籃球巨星Kareem Abdul-Jabbar簽下合約，邀請他出任代言人和推出專屬球鞋系列，希望透過明星效應去力挽狂瀾，遺憾是90年代初Jabbar經已年老了，既無法與Michael Jardon媲美，更不能與Air Jorden系列比肩，使到LA Gear的盈利進一步倒退，股價大幅度下短，最終令到Greenbergd父子在1992年逼出董事會，失去自己辛苦創立的品牌。（然而，Robert Greenberg注定是難得的商業奇才，1992年被逼離開LA Gear，同一年經已立即開創另一個新品牌，這個運動品牌的名字，正是人所共知的Skechers。）

Kareem Abdul-Jabbar也無力拯救LA Gear。（LA Gear）

Neon Hi Top Sneakers。（LA Gear）

L.A. Lights閃燈波鞋。（LA Gear）

雖然回顧LA Gear的風光史，的確可以用「起得快，短得更快」去形容 ，但LA Gear當年製品，每每憑藉閃耀、浮誇的產品而大受歡迎，的確是許多7、80後的潮流集體回憶。論LA Gear的經典類別單品，大致有二，一是主打螢光色的Neon Hi Top Sneakers，是偏向針對女性市場的鞋款；另一款則是名曰L.A. Lights的系列，外型與當時流行的一般籃球鞋款無異，但奇妙之處是在球鞋中底內部設置了LED燈，並將六條電線由LED燈連接到鞋跟邊緣之上，每踏出一步，鞋跟的發光燈位就會閃爍一下，於夜晚著用起來，自必然閃耀奪目，如前炫耀性的科技和概念，在當時可謂劃時代的前衞，因此甫一推出，立即大受歡迎。

LED內部裝置。（Sole Collector）

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而據球鞋網sole collector早年與LA Gear高層Lance Jackson的談訪之中，Lance就直言以當年的科技，要製作出理想的閃燈波鞋其實殊不容易，首先當時的LED燈開光技術遠不如現在先進，許多燈光製造商根本就不能夠造出很光亮的閃燈裝置，當時LA Gear團隊都是在中國苦苦尋找了四、五間供應商，才找到合適的一個；另外當時的閃燈科技，亦只能夠製造出紅色色樣的發光效果，現在卻增加至白、紫、綠色和藍色等等多元化顏色。至於最重要的耐用性問題，記憶好的朋友應該會記得當年的閃燈波鞋總容易壞掉，失卻了發光功能，Lance Jackson就強調L.A. Lights LED燈平均壽命為600萬步，正常人類大概3、4年的時間就會行走到這個步數，因此LED的使用壽命和鞋子的平均磨損程度，基本上是一致的。