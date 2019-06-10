【潮流大叔】日本POPEYE前總編　木下孝浩的Ivy Style佬味時尚

畢業季要到，許多人對於上班族生活總抱持著既期待又受傷害的心情，但對於辦公室穿搭卻一知半解，很怕一不小心就鬧笑話！從超潮大叔「木下孝浩」身上學習技巧，讓你能穿出兼具質感與品味的穿搭！

Style 1

木下孝浩是 Ivy Style 的愛好者，所以常常能從穿搭上看到不少此種風格的影子。像海軍藍西裝外套便是不敗的經典選擇，能夠同時帶點休閒與穩重的感覺！

便式樂福鞋（Penny Loafers）不僅便於穿脫，夏天穿著也不會太過炎熱。如果你是五五身的朋友，搭編建議不要選擇五分褲，極短的三分短褲會更適合你的身型！

Style 2

第二套比起上一套顯得休閒許多，帆船鞋比較偏向 Preppy Style 而非 Ivy，黑色系雖然出錯率低，但如果一成不變會顯得非常無趣。像藍色就是很好的選擇，可以利用深淺來強調出層次感，條紋的方向、粗細度都能製造視覺的豐富度！如果今天稍熱不想穿襯衫，就利用 Tee 來搭配西裝外套吧！

+ 4 + 3 + 2

Style 3

細格紋襯衫一直也都是復古的代表單品，披上針織衫能展現出優雅又有氣質的風格，配色簡簡單單的就很好看，不論是搭配卡其、牛仔褲抑或是短褲都可以，百搭性非常高！鞋子部分可以選擇樂福鞋、牛津鞋、草編鞋等等，如果下班了與朋友有約，也能利用帽子來增添街頭氣息，像是貝蕾帽、鐘型帽、漁夫帽都能玩出不一樣的感覺。

Style 4

冬天比較冷時也不一定要穿著大衣，羽絨大衣不僅也能有很不錯的保暖效果，活動起來也比較方便。如果擔心顯得太過臃腫可以利用深色系來製造視覺上收縮的效果，並且縫線間距小的款式也有能降低腫胖的效果。裡面不只能單穿襯衫和打領帶，配上一件馬甲背心能強調出一點腰身，脫掉外套時也能讓人覺得穿搭有層次感。

Style 5

軍綠色長褲會是你穿膩丹寧、卡其或是西裝褲的好選擇。稍稍將褲管捲起可以營造出好比例，如果是比較正式一點的場合也建議穿上長襪，不要將肉的顏色露出來！條紋領帶也很巧妙應對到西外和褲子的顏色，使穿搭顯得更加活潑，天氣稍冷時可以再披上圍巾來保暖。

Style 6

圓領上衣常會帶有一點休閒的感覺，但內搭襯衫後便能添加些許的正式感，卻又不會太過嚴肅。格紋百百款，但其中細格紋比較適合正式、商務的場合，因為細格紋比起大格紋顯得俐落許多，大格紋通常屬於較休閒的風格。這種組合能搭配風衣、西外等外套，喜歡更加隨性一點則能選擇丹寧外套！另外手拿包也是重點之一。

結語：

身為一個上班族，對於每日的辦公室穿搭總會非常苦惱，除了穿搭要保持專業度外，也要能透露出自己的品味，這時不妨先從觀察這位潮流編輯的穿搭開始吧！

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除了面試、開會穿的西裝外套，利用不同材質與風格作混搭，營造初秋的時尚穿搭 !

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