【大叔穿搭】余文樂的50年後？New Balance阿伯IG穿出街頭風格

他住在台灣啊！來自澳洲的超潮爺爺Vernon，再次證明帥氣不受年齡限制！

來自澳洲的Vernon是位熱愛穿搭的潮爺，所以也常常和大家分享他的日常穿著，每套搭配都讓人確切感受到帥氣果然不分年齡啊！在IG自介裏除了提到喜歡穿搭外，咖啡、攝影、旅遊也都是他的興趣！雖然他的貼文還不多，但每張照片都能感受到他對於穿搭的熱情！而且他有些照片還挺逗趣又可愛的呢！

帥氣無分年齡界限！按圖看看「潮爺」Vernon的穿搭▼

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結語： 「活到老時尚到老」完全能套用在Vernon身上！看完這篇是不是也很想幫家裏的爸爸和爺爺改造一下！「穿搭」這件事真的不管幾歲都能開始，而且當你專注於某件事物時，也能重新燃起對於生活的熱愛呢！

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原文：他住在台灣啊！來自澳洲的超潮爺爺 Vernon，再次證明帥氣不受年齡限制！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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