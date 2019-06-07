【POPEYE】木下孝浩如何殺出重圍　令衰落的男性時尚雜誌起死回生

《Popeye》（日语：ポパイ），一本由日本出版社 Magazine House 於 1976 年創辦的男性時尚雜誌。在數位時代中被擠壓的實體雜誌幾乎難以生存，但《Popeye》卻靠著獨特的風格殺出重圍，且對時尚與文化的影響性依舊深遠，雖然中間一度銷售量慘淡，可木下孝浩（Takahiro Kinoshita）卻以救世主的身分將雜誌起死回生，他到底是誰？為什麼厲害？之後還跑去 UNIQLO 當行銷及推廣？

我們先來談談《Popeye》，創刊時為 1976 年，這時日本的年輕人處於對美國文化感到痴迷的階段，但卻也沒有能力出國，於是首任總編輯木滑良久決定親自跑到美國西海岸，將那邊的生活與流行穿搭記錄下，回傳給日本國內，所以也能看出為何最初的《Popeye》總是介紹許多美式風格，並且還與選貨店 BEAMS 合作。先由雜誌介紹單品，而 BEAMS 則負責販賣（BEAMS 為日本選貨店始祖），兩者互利的方式為彼此取得巨大的成功。在 1970's 時日本在資訊方面並不太流通，他們不知道什麼是牛仔褲，更別提什麼是時尚。於是《Popeye》的出現，成為一種革命性的發展。

木下孝浩號稱是日本最會穿的大叔之一，他大學就讀經濟系，畢業後卻先後選擇在《MEN'S CLUB》與《BRUTUS》上班，最後才擔任夢寐以求《POPEYE》的總編一職。接任總編工作時，《POPEYE》與往昔風光的日子相去甚遠，對於木下孝浩來說無疑是一大挑戰，他首先重新定義 ''City Boys''，讓雜誌不單單只是介紹時尚穿搭，他試著將生活風格融入進去，更貼近大家的日常。

接任總編工作時，木下孝浩首先重新定義 ''City Boys''，讓雜誌不單單只是介紹時尚穿搭，他試著將生活風格融入進去，更貼近大家的日常。（Pinterest）

而在 2016 年《POPEYE》40 周年時他選用復刻創刊號為主題。雜誌最初就是為了把美國西海岸的時尚與文化傳遞給日本人，因此木下孝浩選擇和團隊造訪美國西海岸，將 40 年前與現在的流行文化做對比，雜誌內同時也附上了創刊號的復刻版，因此讀者更能深感受到雜誌歷年來的變化。

木下孝浩有成功救起《POPEYE》嗎？答案是肯定的。雜誌最慘時銷售量僅有 7 萬本，但木下孝浩來後居然衝高到 12 萬！在實體雜誌業實在非常難得。而雖然雜誌以男性為視角，可具推估居然有 30％ 的讀者是女性！（搭編就是那其中之一）

做雜誌就意味著必須隨時跟上流行資訊，但木下孝浩認為應該要創造而非追尋潮流。本人除了非常排斥使用手機，他也不希望將雜誌電子化，堅信只要是好的東西不管以什麼方式呈現，都能吸引人。或許有人會認為這樣不懂得與時俱進，但 Old School 也沒什麼不好！

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雖然在 2017 年時銷售量又開始下滑，但《POPEYE》仍然屹立不搖。不過 2018 年時居然傳出震撼彈，木下孝浩要離職，接任 UNIQLO 的行銷及推廣職位。離職原因不是很明確，不過可以肯定的是他又會做出令人為之一亮的改革吧！而 2018 年四月號《初次見面，東京》則是他的告別作，他的離去雖然使得《POPEYE》有些微改變，不過或許我們也能因此窺見雜誌不同的面貌。

2018 年四月號《初次見面，東京》則是他的告別作，他的離去雖然使得《POPEYE》有些微改變，不過或許我們也能因此窺見雜誌不同的面貌。

結語： 喜歡翻閱雜誌的人越來越少實在可惜。雖然電子化似乎以成為趨勢，但紙本雜誌還是無法被取代！對於《Popeye》有興趣的人趕快去買一本吧！

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