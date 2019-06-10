【木屐功能化】AMBUSH厚底最搞鬼　Needles Vibram底機能味最強

一再強調，日本下駄是今夏時裝界必爆鞋款，早前介紹過那個連H.Lorenzo都爭先引進的日牌JoJo已是一大鐵證，不過有一點要留意，較之傳統古典玄奧的木屐Geta或草履Zori，時下流行的下駄無疑Functional得多，物料和功能細節有着全新開發外，就連其鞋形外觀亦每每有天翻地覆之改變，完全做到古典傳統與新潮科技合一，AMBUSH與Needles兩大日牌最新就乘住潮流大勢，推出自家日屐版本，極速引起轟動。

Yoon Ahn近年在時裝界呼風喚雨。（MISSBISH）

作為Nike和Kim Jones都極之看重的設計師，AMBUSH主理人Yoon Ahn近年人氣當真一時無倆，無論是實用精細的打火機吊墜，還是以安全別針建構而成的手鏈項鍊，基本上推出甚麼就火紅甚麼，銷售業績驚人外，亦可以窺探出AMBUSH設計哲學的一大特色，就是總愛從傳統生活裡，平常不過的單品中涉取靈感，再加以畫龍點睛改造，使生活品昇華成別樹一格的潮流單品，春夏季度推出的日屐，正是Yoon Ahn全新心血結晶。

打破傳統下駄的結構常規，AMBUSH的變種日屐破天荒採用厚底Platform方式製造，上半部份鞋面位置相對傳統低調，以黑色皮革物料打造，高貴不凡，上半部份鞋底卻出奇不意，以鮮紅色或綠色超疊層托高鞋身，情況就如同Alexander McQueen馳名天下的厚底波鞋一樣，具「增高」效能之餘，外型更超級搶眼，特別是紅色那對火焰鞋底版本，其爆烈程度，實在與當年紅到半邊天的火焰喇叭褲，有着異曲同工之妙。

潮爆味道十足。（AMBUSH）

日本傳統下駄的分類。（網上圖片）

Needles × Suicoke Sandal分有紫色和黑色兩款版本。（nepenthes）

如果連AMBUSH的設計太過難駕馭的話，Needles的版本應該相對容易受落，售價也便宜得多。首度與機能涼鞋專家Suicoke合作，以Thong Sandal作為基軸，本來在外型上不過是平常不過的「人字拖」，誰不知Needles主理人清水慶三，卻成功為它迎來劃時代改造：將傳統人字拖的人字膠帶，改動成下駄的「V仔形」繫帶（這個部份，日語會稱為「鼻緒」），並於綢緞面繫帶之上，加上點點和風菱格圖案，令人字拖由「街坊裝」代表，升格為visvim出品一樣的古典名物，叫人拍案叫絕。

而作為Suicoke的出品，卓絕的功能性自然不可或缺，這對Needles × Suicoke非但以防水耐磨的Vibram製成大底橡膠，更是以Vibram全新開發的Wurstel鞋底製造，其特別之處是鞋底以波紋凹凸狀膠質製造，只要將左、右兩隻鞋子的凹凸位結合起來，鞋子即能以下圖的形式緊固地結合起來，方便去露營或沙灘時易於攜帶，日本人的創意和心思，實在叫人佩服。