IKEA聯乘粉紅婆婆　78歲的她曾替戴妃、Freddie Mercury設計服飾

IKEA近年與時裝設計師積極聯乘，例如Virgil Abloh、Katie Eary都曾推出限量家品系列，而下一個展開合作的，則是來自英國的設計師Zandra Rhodes，不知道這次Crossover家品系列會否像她衣飾般七彩繽紛？

IKEA聯乘78歲Punk婆婆Zandra Rhodes（網上圖片）

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這位一頭粉紅色頭髮的時尚婆婆，今年已78歲。一直以來，Zandra Rhodes的時尚風格都是以色彩繽紛來著稱，她喜歡穿上一身誇張印花圖案的衣服，配搭大型珠寶，再化上戲劇性的妝容。對於她來說，生活就是愈老愈精彩，就算快已80歲，亦與過往一樣還是個工作狂。作為時裝設計師的她，自1960年起就不斷設計服裝，亦曾為戴安娜王妃、The Struts的Luke Spiller、Freddie Mercury及Brian May等名人設計衣服，她更是時尚和紡織品博物館（Fashion and Textile Museum）的創始人。

英國設計師Zandra Rhodes（網上圖片）

她以七彩繽紛設計而聞名，無數作品都是圍繞著豐富的印花圖案連身裙，並通過圖案與顏色這兩種元素成為眾人矚目的焦點。今次與IKEA合作，嘗試將自己擅長的彩色印花帶進家居之中，因利用不同的圖案和顏色，這亦是一種相對方便及低成本方式，來快速改變家居環境及心情的好方法。Zandra更表示，這確實是一個好機會，將時尚設計元素設想成家品，然後把自己獨特風格透過作品傳遞開去。

IKEA X Zandra Rhodes（網上圖片）

雖則這系列上架日期尚未公佈，但也不能想像這位時尚婆婆所設計的作品，運用彩色時尚印花打造一系列家品，讓她這一份對圖案及顏色的熱情帶到全球。