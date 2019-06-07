【LGBT】從Pride Month歷史開始　了解彩虹旗對時裝世界的意義

全賴台灣確立了同性婚姻法案，使到LGBT權利運動本來就頗受關注，又隨着6月「Pride Month」同志驕傲月的啟動，彩虹旗更是蔚然成風地席捲時裝世界，與之相關的別注波鞋或者限定服飾比比皆是，不過時裝人買得開心之餘，產品背後希望傳達的訊息，同樣值得關注。 例如當你每月夏天都在熱烈搶購Nike BE TRUE系列‎特別版球鞋的同時，閣下又對同志驕傲月歷史，以至象徵LGBT的彩虹旗有所認知嗎？

位於美國紐約曼哈頓Greenwich Village的The Stonewall Inn。（網上圖片）

1969年6月28日深夜時份，警方對同志的無理針對行為，令到大家終於忍無可忍。（網上圖片）

Pride Month與6月的淵源

雖然話同志平權運動其實每年每月都有進行和發生，但每年6月份的Pride Month同志驕傲月總是特別來得氣氛熾熱和意志高昂，只因一件改變了同志平權運動的事件：Stonewall Rebellion，正正是發生在1969年的6月……

The Stonewall Inn是一間位於美國紐約曼哈頓Greenwich Village的同性戀酒吧（Greenwich Village是當地知名的同志區），1969年6月28日深夜時份，四名便衣警察和兩名穿著制服的警員在毫無預警的情況下，以酒吧查牌為借口，強行勒令關閉The Stonewall Inn（事後據歷史學家David Carter的調查所得，這是可能因為警方未能從The Stonewall Inn的黑手黨老闆手中，收取保護費回佣，而報復的手段），並對當晚在場的205年職員、顧客查閱身份證明文件，嚴厲查問Drag Queen的性別，過程不但出言侮辱，並對部份女同性戀者拳打腳踢，更甚是後來更強行逮捕在場的變裝皇后Drag Queen，至此在場的同志及支持者終於忍無可忍，正式與警方爆發衝突。

同志驕傲大遊行是LGBT的慶典，鼓勵大家要為自己的性取向感到驕傲，勇於接納真正的自己，從來都是一件值得光榮的事。（網上圖片）

雖然最終流血收場，事件卻喚醒了世界各地同志的決心，決意以和平的方式，為自己爭取權益，於1970年6月28日，於紐約聚集了一萬多名同志運動支持者，舉行「同志驕傲大遊行」，一來紀念Stonewall Rebellion事件一周年，二來是希望為同志爭取合理權益，此後世界其他城市也有類似活動出現，如是者，每年6月就成為了Pride Month，以紀念Stonewall Rebellion，事件當中的精神意志勢必延續下去。

Gilbert Baker與他設計的彩虹旗。（gilbertBaker）

彩虹旗的起源

至於每當時裝品牌推出支持LGBT單品時，都定必有所連結的彩虹旗Rainbow Flag，又所謂何事呢？

彩虹旗源自1978年，由藝術家Gilbert Baker設計並用人手染色技術造成，超初的版本共有8種顏色於其中，分別為亮粉紅、紅、橙、黃、綠、青綠、靛青和紫羅蘭，每種顏色都含有特別意義，按次序即是性（sex）、生命（life）、治癒（healing）、陽光（sunlight）、自然（nature）、魔術（magic）、和諧（harmony）與精神（spirit），而彩虹旗首次於公眾場合出現則是1978年6月25日的事，當日舉行三藩市同志驕傲大遊行，彩虹旗就與遊行之中飛揚起來。

然而，彩虹旗在出現之初未算引起大眾關注，直至1978年11月27日，美國首位公開出櫃的市議員Harvey Milk被暗殺後，同志組織就對彩虹旗倍加重視起來，以示它為抵抗強權、爭取自由的象徵。

值得注意的是彩虹旗的顏色數目，起初時有跟改，原創是8種顏色，之後因為亮粉色纖維不足，而在1979年修改成7色版本。79年尾又因為想避免中間的條紋變得模糊不清，又刪除靛青色，最終變成6色版本，並一直沿用至今，不過6種顏色背後的象徵意義，就未有全然劃一的標準，不同地區都會有自身的詮釋，例如為強化當地的在地文化，台灣同志組織就於2007年，重新定義彩虹6色的涵義是性愛、力量、希望、自然、自由和藝術，別具地區特色。

Nike Hong Kong將銅鑼灣禮頓道店鋪的巨型廣告外牆打造成8色彩虹旗Swoosh Logo形式示人。（Nike）

每年6月是LGBT的時裝慶典

隨着LGBT運動與背後的訊息，愈來愈受到年輕一代的重視，近年各大時裝潮流品牌也推出一系列支持LGBT的單品，當中尤以Nike最為積極，自2012年開始策動BETRUE專案後，品牌每年6月都會推出各種與LGBT文化相關的人氣產品，2017年的那對彩虹底Air VaporMax就成為了一時佳話。

2017年彩虹底Air VaporMax成為了一時佳話。（Nike）

而來到今年Nike更刻意大玩復古，成功與Gilbert Baker遺產管理委員會商談合作，首次以原始的八色彩虹旗作為主調，打造出Nike Tailwind、Air Max 90及Air Max 720別注版本不特止，Nike Hong Kong更將銅鑼灣禮頓道店鋪的巨型廣告外牆打造成8色彩虹旗Swoosh Logo版本示人，簡單一個標記，已鮮明表達出力撐LGBT的意志。

2019年BETRUE專案的四款主題鞋子。（hypebae）

襪子同樣吸引。（Nike）

至於其他運動品牌同樣不遑多讓，adidas originals全新Pride 2019系列，就將彩虹旗元素注入經典元素之中，例如將三葉Logo換上彩虹配色，或者將Ozweego鞋底改動成七彩顏色，留意這個版本的Ozweego並非馳名天下Adidas by Raf Simons的那個Ozweego版本，其外型和結構，都有着根本性分別。反觀New Balance就低調得多，其「 Rainbow Pack」別注系列，先以574和Fresh Foam ROAV這兩對「一舊一新」型號作為主題鞋款，再以深沉的黑色作為主配色，LGBT的彩虹配色只輕輕地點綴到「N」字標記的邊緣部份，最適合喜愛低調的人。

Ralph Lauren發表全新Pride系列。（Ralph Lauren）

另外高端時裝方面，Polo Ralph Lauren今年就與Stonewall Community Foundation攜手合作，炮製5款中性單品，分別為T-shirt、Polo Shirt、連帽衛衣、手提袋及棒球帽，巨大顯眼的彩虹馬球Logo壓印在產品正中，別具虛榮感，但更重要是上述T-shirt款的全部零售收入，將會全數撥捐Stonewall Community Foundation，資助世界各個LGBTQIA+性小眾組織，可見時裝品牌為了支持LGBT運動，當真是身體力行，絕非如部份人所認為一般，是「抽水」或者「賺快錢」行為。因此，只要世上各大品牌的管理層們拿出自己的良心，其實時裝當真是可以改變這個世界的，別要認定自己所深愛、所工作的行業是如此微不足道呢！