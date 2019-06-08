【專訪】Kapok創辦人：希望灣仔能成為香港最耀眼的文化小區

香港這個地方，到底吸引力何在，能令Arnault Castel決意從法國遠洋而來，至今居港逾二十年。他更於這片地一手建立出知名選物店Kapok，不經不覺已有十三年歷史。 店舖由天后第一家，再到高峰期擴展至六家，近日更於灣仔日街設立旗艦店；而店內所引進的品牌，初期屈指可算，如今則已過百。無論對香江的感覺、灣仔的情意結，抑或品牌經營的哲學，「有關於我與Kapok的故事，在未來也同樣只會在這個地方發生。」

Kapok創辦人Arnault Castel。（黃寶瑩）

Arnault鍾情於灣仔，更現居於這裏。（黃寶瑩） 香港只有一個「灣仔」 位於日街的Kapok，進駐已有九年時間；而聖佛蘭士的那家，更達十一年之久，至於剛開業不久的旗艦店，選址於visvim舊址 。Kapok大大小小店舖全集中於灣仔這區域，令人好奇Arnault選址的原因，「首間店舖置於天后，是因鄰近住家。但由於被逼遷，便開始留意灣仔這一帶，尤其是日月星街，到此一遊後，發現這裏每處也與香港其他地區大有反差，小了都市的繁忙焗促與急速，令我一見鍾情，現在我的家也在這裏。」對於Arnault來說，中上環太平山街、普慶坊等一帶，及不上灣仔的日月星街，情意結在於這片地方與故鄉的相似，「香港就像法國城市的縮影，而灣仔就像城市中心突現冒出的鄉郊點，很像我小時候所居住的法國小鎮鄉村，故此令我有重返家鄉的感覺。」

灣仔的吸引力，還在於這裏的「人」，「這個地方，過往之可以孕育出visvim、Timothy Oulton、Monocle等潮店，現還有WOAW!的進駐，一切也因主理人們彼此有着共同理念：視這地為文化的聚腳點，做自己想做的項目，全不以利益作為經營大前提。」為了鞏固這角落的凝聚力與連結，Arnault將考慮與身旁的咖啡店、文藝店、時裝店策劃合作機會，將彼此間的不同文化、專長、知識共治一爐，「希望它能夠成香港最耀眼的文化小區。」

Arnault其中一個非常喜歡的本地品牌Teddyfish。（黃寶瑩）

拒絕公式化的香港

Kapok走過十多年光景，Arnault亦坦白地分享：「若然說從未面對過倒閉危機也是騙你的。面對逆境，經營模式可改變，管理方針可改變，但Kapok的理念則絕不會因而被動搖。」成立Kapok的其中一大主因，故Arnault眼見這個自己已視作為「家」的香港，趨向公式化，「很多人說香港是購物天堂，沒錯，十八區也有CHANEL、GUCCI、PRADA，但區區如是，奢侈品牌佔領港九新界，有何分別？」他認為香港喜歡小眾及獨立品牌人士眾多，只是地產霸權從沒釋放過一個生存機會給小眾品牌與買物店，「若然我有能力幫得上忙，那還等甚麼？」這就是Arnault就算要用上所有積蓄，也要開辦Kapok的最大動力。

近年Kapok客源較為穩定，又因上述理念所致，使Arnault更大膽引入更多小眾單位，尤其本地品牌，就如Berayah、Teddyfish、PCYCL等品牌，大部分全可見於PMQ分店內，「雖常遠赴家鄉（法國）挑選合適的品牌，但其實香港也不乏優秀質量，與店鋪理念相似的品牌。若然遠走，倒不如就地取材。」此外，Arnault同時了解到本地品牌的隱憂，「在法國，有不少機構支持新晉品牌的發展，店舖租金較為合理；反觀香港，支援的確薄弱，而且樓價高企，明白當中的苦況，因此我更要為這群追夢者提供一個平台。」

Arnault 大談Kapok不同理念。（黃寶瑩） 不需要討好每一個顧客 Kapok引入百多個品牌，有些可能你我也從未聞過，Arnault曾否擔心品牌會面臨沒有市場的危機？「有人喜歡街牌、有人喜歡Fast Fashion，亦有人只喜歡網購，若然要討好每一位顧客的需要，那如何建立Kapok的獨特性？」十三年來，Arnault同樣手執三大原則塑造Kapok風格：簡約設計、注重細節、價錢合理為大前題，「接踵而來的Pop Up店，合作單位分別有品牌BULY、FREITAG、O.N.S，全也不無以上三大特質，與品牌理念相輔相成。」

城市裏充滿雜質，生活裏你無可避免遇到醜陋的事情、不尊重你的人。於是我嘗試建立一個充滿美好事物的空間。美好事物並不單純指衣服，也包括了生活用品、家品、書本等。擁有多元化產品的Kapok，亦因而誕生。 Kapok創辦人Arnault Castel

小店就等如另一個「家」

孩童時長大於法國小鎮的他，當地的生活體驗令其了解到何謂一個完整的家與小店，「小店本應可比喻為『家』，故此Kapok著重建構一個全面的社交平台，多於鼓吹消費。」他渴望這地方能成本地人的共聚、談天與歇息的地方。旗艦店的裝潢，就正想強調Kapok的溫暖氣質，「店舖分別有兩個主題，一為時尚潮流，另為生活品味，因此兩部分也應用了不同建築材質作以區分，分別是木與鋼。」他分享，建築師所找來的木與鋼，也非為最盛奢侈的材料，如同Kapok概念一樣，強調舒適，一切從簡與著重內涵。