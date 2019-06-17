【碧咸】一年內三度著DIOR MEN　萬人迷哪套「迪奧」造型最吸引？

作為球壇首席萬人迷，大衞碧咸基本上著甚麼都有型，不過較之年輕時代的球衫Look運動鞋，官仔骨骨的紳士造型，才是步入中年的「咸爺」，最引人入勝的穿衣哲學。

上年英國皇室哈利王子與梅根的大婚，碧咸是全球首位穿上DIOR MEN出席公開活動的名人。（Daily Mail）

東京舉行的DIOR MEN Pre-Fall 2019發佈會活動。（DIOR）

不過再有型的人，都要懂得揀選有型的品牌去穿搭才叫做有品味，而最近一年與碧咸「行得最埋」的品牌，自然首推DIOR MEN莫屬，自英國設計師Kim Jones走馬上任成為DIOR男裝創意總監之後，向來愛國的咸爺就積極力撐自己人，先後多次穿上Kim Jones的作品出席重要場合。第一次是上年英國皇室哈利王子與梅根的大婚，以筆挻的DIOR黑 × 灰色Morning Coat造型示人；之後就是上年年尾於東京舉行的DIOR MEN Pre-Fall 2019發佈會活動，以西裝造型配搭最人氣的B23 High-Top Sneakers，表現出型英最靚正優閒感。

碧咸昨日出席前皇家馬德里隊友沙治奧拉莫斯的大婚的造型。（Daily Mail）

而到了昨日前皇家馬德里隊友沙治奧拉莫斯的大婚日子，碧咸不但攜眷出席，以深藍色的Morning Coat打扮步入婚禮會場，迅即引起全球熱話，就連KimJones自己本人也按奈不住，興奮地於個人ig上感謝碧咸這一年間的支持。看來碧咸雖然未有如A$AP Rocky或Robert Pattinson一般當真為DIOR擔任過代言或拍攝廣告（雖然都是Kris Van Assche時代的事宜），但咸爺對這個法國經典品牌的影響力，當真無遠弗屆。

+ 6 + 5 + 4

當然昨天婚禮上，有型的除碧咸本尊外，太太Victoria Beckham同樣矚目，貴為時裝設計師的她未有假手於人，直接穿上自家品牌Victoria Beckham的鏈子圖騰連身裙出場就是，尊貴得來又不失簡約潮流感，極具知性美，難怪連梅根王妃也是其支持者，早前身懷六甲之際就穿上了相同的VictoriaBeckham裙子出席活動，看來縱然品牌近年深受虧損消息影響，但賞識它的人，全世界仍然大有人在。