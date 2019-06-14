【逃犯條例】Undercover激怒大陸潮人後　國內網購平台全面消失　

UNDERCOVER因為在IG Story發布中環示威照片和一句「No Extradition To China 香港加油」，引起大陸網民強烈不滿，不但瘋狂留言攻陷品牌的社交平台，連帶國內網購平台亦作出相應行動。

UNDERCOVER一句「No Extradition To China 香港加油」觸動大陸網民神經（網上圖片）

中國潮流網購平台「Yoho!Buy有貨」、「毒App」等，自Undercover「香港加油事件」後，紛紛將品牌貨品下架，潮流媒體Yoho旗下「Yoho!Buy有貨」深受內地潮青歡迎，來自世界各地潮牌都會在這平台開拓國內市場，Undercover亦不例外，自2016年開始合作關係，不過現在搜尋UNDERCOVER，卻發現品牌單品已被全面下架，僅餘寥寥數件Supreme跟UNDERCOVER聯乘產品。至於人氣最強的淘寶網，仍能找到大量UNDERCOVER產品，不過有幾多是真品，大家心中有數。

UNDERCOVER事件：【逃犯條例】Undercover為香港加油 Punk是高橋盾創作最強DNA

「Yoho!Buy有貨」已將UNDERCOVER下架（網上圖片）

是次UNDERCOVER被下架事件，跟去年Dolce & Gabbana辱華廣告，導致品牌被罷買、下架相類似，現在大家最關心的，相信是UNDERCOVER主腦人高橋盾會否現身向中國網民道歉，不過作為一個Punk信徒，理應相信自己所做的事情，而不用理會旁人說三道四。