Martine Rose借夜店文化講脫歐問題　英國時裝設計師總愛談政治？

High fashion也可以十分貼地，緊貼時事。 由Vivienne Westwood、Katherine Hamnett以至Martine Rose等一眾英國設計師選擇投身fashion activism，藉時裝改變社會。日前，Martine Rose於倫敦男裝週發表2020春夏系列，作品重新演繹英國80年代地下文化，諷刺處於風口浪尖上的脫歐議題。 同樣來自英國，西太后Vivienne Westwood和 Katherine Hamnett同樣熱心政治和環保議題，以設計回應社會。

Martine Rose SS20 後台直擊。(Dazed)

男模特兒穿上寫有「Promising Britain」的粉色T恤，搭配開叉及膝裙，服裝除回應英國脫歐外，同樣打破性別定型。(Vogue) Martine Rose SS20系列時裝秀，日前於倫敦商業中心的辦公大樓頂樓舉行。單時選址，原來已是設計師「別有用心」。Martine在訪問中指出，她選擇於商業地段展出新作，其實是要回應商業機構在脫歐公投後，逐步撤資英國的現狀。 時裝秀上，模特兒頭上頂着格格不入的假髮，妝容粗野：黑人模特兒戴上的是一頭捲曲金髮，另有部份模特兒貼上突兀的瀏海髮片，化上snogged lips。搭配妝髮，模特兒穿上Martine Rose的春夏系列，從頭到腳盡是衝突的視覺元素：拼接唐裝布料的運動服裝、起皺恤衫、大墊肩外套、oversize上衣以至闊腳褲，種種矛盾不一的設計元素共冶一爐，對倒錯置，諷刺現時英國社會因脫歐而造成，混亂又無以名狀的社會狀況。 全系列最富政治意涵的莫過於一件印有卡通小丑、寫上「Promising Britain」的粉色T恤。設計師在時裝秀後表示，標語和小丑圖案是她對現時英國政府的評價：官員雖說為英國許下各種承諾，實際卻是一群政治小丑。

要諷刺英國時政，Martine一貫其個人風格，挪用了不少英國80、90年代的地下文化符號。整個系列不難發現設計師Rave、New Romantics等夜店文化的影響，各種造型浮誇艷麗，廣獵不同美學風格，形成特異的穿搭打扮。一如Rave文化的信條——PLUR （Peace, Love, Unity, and Respect），這位英國設計師的最新作品，以「共存」為主旨，再次借鑒倫敦南部的夜店光景，透過時裝設計，回應社會亂局，畫出自由平等的理想藍圖：在她心中，不論眾人背景如何迴異，只要踏進舞池，大眾即走進沒有歧視的國度。

整個系列以政事為題固然沉重，但Martine的態度卻仍樂觀依舊。正如別在模特兒身上的徽章所寫「Magic Things Ahead」，她始終相信，政局再變，人民始終共同進退，而亂局過後，奇蹟卻仍總在眼前。

徽章寫上「Magic Things Ahead」，寄語時政再亂，總有奇跡。(Hypebeast)

時裝不離政治，似乎不難見於英國時裝圈內。除了Martine Rose，著名如西太后Vivienne Westwood、Katherine Hamnett，均嘗試把時事議題融入作品。前者深受Punk文化影響，把搖滾叛逆精神，延伸融入至時裝設計：早於2005年，Westwood發表了一款印上「I am not a terrorist, please don’t arrest me」的T恤，旗幟鮮明地反對英國反恐法案。近年，「Buy less, choose well and make it last」成為了Westwood的口號，在今年二月的秋冬倫敦時裝週上，西太后再次把環保議題搬上天橋，讓模特兒在走秀期間就氣候變化等議題進行演講。

另一邊廂，以slogan tee起家的Katherine Hamnett，同樣以設計回應社會。去年她將其簽名式slogan tee，換上「Cancel Brexit」、「Fashion Hates Brexit」等字眼，表明個人對英國脫歐的反對立場。日前，Katherine Hamnett亦出席了哥本哈根時裝業年度會議，席上與時裝編輯Tim Blanks進行對談，表明支持綠色時尚。

設計源於生活，又高於生活。時裝設計師取材自日常生活中的社會議題，保持批判態度，方能與大眾連結，更現設計在社會中的價值。