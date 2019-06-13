GIVENCHY × Onitsuka Tiger　高級時裝品牌結盟運動品牌無可避免

究竟當前的最大的時裝潮流是甚麼？其實並不是某一類剪裁、哪一種顏色或某款單品，而是一種商業創作模式，簡言之，就是高級時裝品牌與運動或街頭時裝結合，製作出來的單品，縱然風格定位不盡相同，但都必然是一些從前少見的跨界別合作：CHANEL會與adidas、Pharrell William走在一起，打造NMD球鞋；LOUIS VUITTON就透過Supreme的聯乘合作賺到盆滿缽滿；VALENTINO × UNDERCOVER則顯示出求變之決心；至於FENDI與PORTER合作的Baguette，已注定是今年度的It Bag了……

Onitsuka Tiger x Givenchy男裝及女裝波鞋售價為HK$4,590。（GIVENCHY）

Clare Waight Keller自言是 Onitsuka Tiger的粉絲，而Mexico 66更是她自少著用的鞋款。（網上圖片）

而來到昨日佛羅倫斯Pitti Uomo男裝展，GIVENCHY SS2020的時裝發佈會上，品牌設計師Clare Waight Keller就正式宣告與日本運動品牌Onitsuka Tiger合作，推出聯乘系列，留意並非一次性，而是長期合作計劃，隨時能夠媲美Yohji Yamamoto與adidas的Y-3系列一樣，一玩就是十數年。

第一波Mexico 66 GDX共有兩款。（GIVENCHY）

第一波GIVENCHY × Onitsuka Tiger系列單品共有兩款，分別是男女裝黑色和白色的Mexico 66 GDX，Mexico 66可謂Onitsuka Tiger史上其中一枚最經典鞋款，誕生於1966年，本名為Limber，是一款供日本奧運代表隊備戰1968年墨西哥城奧運會的鞋款，更是品牌首度在鞋面上置入了「ASICS Stripe」虎爪標記的型號，希望以此具視覺震撼的記認，來表現出「亞洲最強的百獸之王」之聲勢。

Mexico 66誕生於1966年，是一對讓日本奧運代表團備戰1968年奧運的鞋款。

今次聯乘的兩款Mexico 66 GDX皆銳意走高端化路線，以GIVENCHY規格的優質皮革物料製造，鞋舌位置均設有「Givenchy - Onitsuka Tiger」字樣，白色版本以低調理念為基調，全白色設計，簡約地以Onitsuka Tiger虎爪紋和Givenchy字樣作為點綴；黑色版本強調視覺對比，作黑色作主體，卻於虎爪紋標記邊緣外圍和後踭部份加入白、紅色細節元素，用以強調球鞋的尊榮意味。而球鞋發售日期正正是今日6月13日（於全球指定Onitsuka Tiger和Givenchy旗艦店，以及www.givenchy.com網店有售。），換言之昨天才發佈新產品，到24小時後的今日已然立即售賣，如斯快捷的速度，不但比傳統Fash Fashion品牌來得更有過之而無不及，也引證出時下時裝品牌的另一個營運硬道理：唯快不破。