【恐怖美學】鬚根散紙包打開有牙！日本DJ製驚慄「人肉治癒小物」

日本時常有許多腦洞大開的發明，比如吃零食專用的「薯片手」，或是專門為「龜甲萬豆乳」設計的刨冰機，其中更不乏一些重口味獵奇小物。最近有款造型非常「特別」的零錢包在SNS上引起廣大討論，連見過大風大浪的小編都覺得衝擊，包保你睇倒都嚇親！

看到這個佈滿鬚根的型男下巴，你首先想到的會是什麼？如果你以為這只是個仿真模型的話，那就太天真了，前面小編就說了今天要介紹的是一款非常「特別」的散紙包，別懷疑，這就是那個散紙包。「只不過是人臉！感覺還好」也許你會這樣想，但當你看完下面這個散紙包的使用影片後，再來說說你會不會想把錢放在裡面！

沒錯，這款散紙包的正確使用方式，就是要打開這位「型男」的嘴巴才能取出裡面的東西。而且不開還好，一開才發現不得了，裡面居然還有牙齒…完全仿真到了極致！連口腔內部的感覺都做得超迫真，使用的時候超像從真人的嘴巴裡面掏東西！直接把散紙倒出來的話也很像在嘔吐…雖然第一次看影片的時候覺得有點噁心，但是看久了突然覺得散紙包嘴巴開合的瞬間其實還蠻治癒的。

你一定會以為這個型男下巴散紙包是日本哪個藝術家的作品，但其實這位Twitter主人doooo的本業是DJ，平常是在玩音樂的，不過偶爾會設計一些人肉系列的小物。除了這個型男下巴散紙包之外，還有像是手指印章、人肉手機殼、人肉播放器等獵奇又逼真的發明。這些人肉小物從皮膚顏色到肌膚的紋理都刻畫得相當逼真，就好像用真人的器官去做的，猛然看到真的會嚇死人！

手指印章、人肉手機殼、人肉播放器…製作這些「治癒人肉小物」的本尊竟然是一名DJ，按圖看他的創意▼

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好奇這些人肉小物的觸感嗎？從影片可以知道手指印章的手指應該是非常的軟腍有彈性，可以輕輕鬆鬆地扒起來，一邊看一邊覺得自己的手指好像也在隱隱作痛。小編看到這段影片的時候正在用餐，差點沒把剛剛吃下去的東西吐出來！不知道為什麼覺得那根手指好像在對我比中指…

不知道大家看完這些人肉小物有什麼感想呢？小編是覺得沒事不要亂帶這些東西出門，免得哪天走在路上不小心就被警察叔叔抓走！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】