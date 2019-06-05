【ekoD Works】日本3D陰影惡搞潮Tee　成「裝胸作勢」的最佳示範

隨着今年的天氣越來越炎熱，為了迎接即將到來的盛夏，你是不是也希望能夠以「好身材」來吸引所有路人的目光呢？日本創意店家ekoD Works就推出了全新幽默又實用的創意夏日白Tee！原來為了生活中廣大的懶惰族群，設計師特別製作了這一款讓男孩能夠「假裝自己有腹肌」的T恤，男孩們只要花一秒穿上這件上衣就能夠擁有若隱若現的肌肉身材。

這次不用去Gym room也能自欺欺人了！這一款「爆肌T恤」能夠不浮誇地幫你展露出虛假的八舊肌肉壯男身材，對於懶得負重訓練肌肉的瘦男根本是一大福音。

除了肌肉男孩款，店家當然也為女孩設計了「性感大胸」T 恤，同樣是透過視覺效果來展現出虛假的豐滿雙峰，女孩一穿上也會有種不經意就透出了絕佳上圍的火辣畫面。

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這兩款全新的「肌肉男孩」和「大胸女孩」視覺效果 T 恤，一件售價都為 3888 円，預計 6 月正式發售，可以說是今年夏天送禮自用兩相宜的絕佳選擇。

事實上這個日本商家 ekoD Works 之前就已經以這一件「方格大胸錯覺T恤」的設計在網路上大紅特紅！即使是平胸如A Cup的女孩，一旦穿上這件設計白 T都能夠在正面創造出擁有豐滿胸部的視覺效果，讓迎面而來的路人驚豔。

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