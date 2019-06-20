Starbucks Coffee Journey 19限量周邊　全黑行李箱伴遊咖啡旅程

一物
撰文：
最後更新日期：

「我不是在喝咖啡，就是在前往咖啡館的路上！」雖然是老話一句，卻清楚明白描寫了現代人每天必定至少喝一杯咖啡的習慣。

當然，咖啡周邊也是愈出愈多，各式各樣的聯名、限定，讓咖啡迷成了徹底的戀物癖。其中非常擅長操作話題的就是星巴克Starbucks了。

+2

2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程即將於7月3日開展，除了有新加坡樟宜機場的Starbucks旗艦店才有的氮氣系列 （Coffee & Tea on Tap），包括黑咖啡、氮氣牛奶、氮氣茶。

對於Starbucks迷而言，各式各樣週邊限量商品更是目標，包括將店內用的馬克杯做成不同尺寸，還有超級大限量100個經典Giant SIREN，杯底還印有限量編號。小編最想要的其實是Starbucks行李箱，呼應咖啡的全黑色系，同樣限量 100 個。（準備搭帳篷排隊吧）

2019 Starbucks Coffee Journey 咖啡旅程

時間：3/7－28/7

地點：台北華山文創園區西2館

售票資訊：

預售票線上購票期間:1/6－2/7

預售票早鳥優惠價 NT$250 （3/7恢復原價NT$280）

【野餐】Starbucks聯乘Stanley不玩黑白　藍藍天空高掛我們的夢？
【Starbucks】香港版隨行杯玩全黑　媲美台灣版純白Stanley聯乘
【再見紙杯】侘寂風Starbucks咖啡杯？設計師用葫蘆「種」出來
【Starbucks貓爪杯】內地瘋搶起爭鬥　炒價上千勝日港台櫻花杯？
Starbucks x Stanley純白聯乘開售　連Blue Bottle也被比下去？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。