Starbucks Coffee Journey 19限量周邊　全黑行李箱伴遊咖啡旅程

撰文：KEEDAN
最後更新日期：
「我不是在喝咖啡，就是在前往咖啡館的路上！」雖然是老話一句，卻清楚明白描寫了現代人每天必定至少喝一杯咖啡的習慣。
當然，咖啡周邊也是愈出愈多，各式各樣的聯名、限定，讓咖啡迷成了徹底的戀物癖。其中非常擅長操作話題的就是星巴克Starbucks了。
+2
2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程即將於7月3日開展，除了有新加坡樟宜機場的Starbucks旗艦店才有的氮氣系列 （Coffee & Tea on Tap），包括黑咖啡、氮氣牛奶、氮氣茶。
對於Starbucks迷而言，各式各樣週邊限量商品更是目標，包括將店內用的馬克杯做成不同尺寸，還有超級大限量100個經典Giant SIREN，杯底還印有限量編號。小編最想要的其實是Starbucks行李箱，呼應咖啡的全黑色系，同樣限量 100 個。（準備搭帳篷排隊吧）
2019 Starbucks Coffee Journey 咖啡旅程
時間：3/7－28/7
地點：台北華山文創園區西2館
售票資訊：
預售票線上購票期間:1/6－2/7
預售票早鳥優惠價 NT$250 （3/7恢復原價NT$280）