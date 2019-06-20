Starbucks Coffee Journey 19限量周邊　全黑行李箱伴遊咖啡旅程

「我不是在喝咖啡，就是在前往咖啡館的路上！」雖然是老話一句，卻清楚明白描寫了現代人每天必定至少喝一杯咖啡的習慣。

當然，咖啡周邊也是愈出愈多，各式各樣的聯名、限定，讓咖啡迷成了徹底的戀物癖。其中非常擅長操作話題的就是星巴克Starbucks了。