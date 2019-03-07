【再見紙杯】侘寂風Starbucks咖啡杯？設計師用葫蘆「種」出來

在街上閒逛，不難發現台式飲品店、咖啡店、快餐店俯拾皆是。加上最近台式飲品再次興起，台式飲品店亦隨之而愈開愈多，用「梗有一間喺左近」亦不為過。然而，這些飲料店舖每天都用上大量紙杯、膠杯，而且用完即棄，產生不少垃圾。 一份2006年的調查發現，Starbucks每年消耗2.6億個紙杯，而當中被回收的就只有0.25%。相比起膠杯，雖然紙杯看似較為環保，亦較為容易被分解，但其實大量被拋棄的紙杯同樣為環境帶來沉重的負擔，皆因每製作一隻紙杯，就會排放0.24磅的二氧化碳。

最近，Starbucks就舉辦了名為「nextgen cup challenge」的比賽，讓參賽者們設計可回收、可堆肥的杯子。因此，名為CRÈME的studio（CRÈME是一個位於美國Brooklyn區的design studio，由日本設計師Jun Aizaki創辦）就開始了一個以把葫蘆製成器物的計劃，並成為比賽的十二強。

葫蘆在人類的文明有著數千年歷史，從《詩經》中的「七月食瓜，八月斷壺」，到《紅樓夢》的「憑弱水三千，我只取一瓢飲。」葫蘆在古時社會中不單是食物，更是容器的一種。葫蘆的生長速度快，容易養殖，而且不易吸水，種種特性令葫蘆成為古時家居中的常客。這次CRÈME以葫蘆材料製成容器，可說是返璞歸真。CRÈME把葫蘆種植在3D模具之中，令其生成理想的形狀，變成一個個可以盛載飲料的杯，並名為「HyO-cup」。

+ 4 + 3 + 2

CRÈME所製作的杯子有兩個形狀，一種是日常經常看到的上闊下窄形，另一種則保留了葫蘆本身的形狀，只是去掉了根部的部分。單看器具的外形，有幾分似以陶泥製成的器具，顏色不均的表面、原始的感覺，頗有日本侘寂美學的風格，予人一種平靜之感。