【野餐】Starbucks聯乘Stanley不玩黑白　藍藍天空高掛我們的夢？

Starbucks各式各樣的水壺產品設計層出不窮，不論是玩顏色還是圖案，每次甚受歡迎，尤其跟美國百年保溫品牌Stanley兩次聯乘，黑與白的色調同樣掀起搶購潮。 今回雙方再度合作，換新色是理所當然。

清新藍調設計，將於6月12日全面推出。（Starbucks）

若說Starbucks近期最受歡迎的水壺設計，無疑是跟Stanley老字號的聯乘，分別於1月與5月面世的白與黑色調的水壺系列，同樣以簡潔低調取勝，而且系列當中大部分款式都以不鏽鋼材質製造，保溫效果極佳，價錢又來得合理，難怪深受大眾喜愛。繼以上兩回聯乘後，Starbucks與Stanley又再次合作，不知此番一眾以清新藍調亮相的水壺，推出市場後的反應又會否如上兩回般熱烈？

STANLEY MB不鏽鋼TOGO冷水杯，20oz，1250港元。（Starbucks） 炎炎夏日，兩大單位為了抺走一股悶熱感，今回特意以清新的藍調作為主打。細節同樣延續極簡概念，在藍底之上只以「Stanley ＋ Starbucks」來強調是次合作。若果上回未能趕得及購入黑、白款色的顧客，大可考慮這款延伸的簡約設計，同樣值得入手。

今回系列總共帶來四款不同大小設計與體積，分別是不鏽鋼TOGO冷水杯、不鏽鋼瓶、8安士與16安士的不鏽鋼杯，全將於6月12日在台灣Starbucks實體店與當地官網上架。