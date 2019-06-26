Rihanna力撐大碼時裝　Fenty加入LVMH後第二個限量系列登場

自2016年Fenty × Puma開始Rihanna不斷向樂迷展示她的美學本領，接踵而來的美妝品牌Fenty Beauty和內衣品牌Savage × Fenty，成績驕人。直至近日Rihanna專注LVMH集團旗下高級時裝Fenty，並推出第二個限量系列"Release 6-19"時，更親自掌鏡拍攝本系列Look Book，每個細節都親力親為，是事業女性的典範。當然Rihanna值得誇獎的地方不只限於她的工作能力，她的品牌亦對宣揚女性權益有不少功勞，作為偶像她以身作則，以她的個人理念改變社會標準。

Rihanna穿著Fenty皮革套裝出席2019 BET Awards。（ Getty Images）

Release 6-19. Live tomorrow.https://t.co/tXI8jBAmBs pic.twitter.com/1Vh1KIqs9n — FEИTY (@FentyOfficial) 2019年6月18日

Fenty進入LVHM後主打高級時裝路線。（Fenty）

由於Fenty × Puma的反應大好，令Rihanna計劃於時裝界作進一步發展，唯獨Puma的業績，始終不能滿足原來母公司Kering集團和Rihanna的雄心壯志（Kering亦於2018年將Puma分拆出集團之外）。於是2018年完成最後一季的Fenty Puma後，Rihanna即轉投另一奢侈品集團LVMH的懷抱，並成為LVMH旗下的第一位黑人女性設計師。Rihanna創辦了獨立時裝品牌後，仍保持她的理念和支持不同體型的女性，所以不只內衣品牌Savage X Fenty尺碼範圍由XS至3XL，連高級時裝系列Fenty的服裝尺碼範圍亦是由34至46，比一般時裝品牌多尺碼選擇。在日前Rihanna為限量系列"Release 6-19"舉辦的Pop-up Store上，品牌選擇用上大碼人形公仔展示服裝﹐此舉得到網民大力讚好。大碼人形公仔展示了女性的曲線美，暗地裏說明了大碼女仕也可穿上高級時裝，此義舉讓豐滿女生為之感動。

Fenty選擇用上大碼人形公仔展示服裝﹐此舉得到網民大力讚好。（Fenty）

Fenty選擇用上大碼人形公仔展示服裝﹐此舉得到網民大力讚好。（網上圖片）

Rihanna出席限量系列"Release 6-19"Pop-up 活動。（Fenty）

Nike亦曾用上大碼人形公仔展示服裝。（網上圖片）

所以整個Pop-up Store的重點就落在了人形公仔！服裝本身設計部份反被忽略，這也難怪因為"Release 6-19"系列中的成衣作品以素色針織物為主，剪裁雖高雅簡潔，但仍略略欠缺特性，少了Fenty向來獨有故弄玄虛的性感魅力。相反，品牌的配件如護目眼鏡、耳環、T Heel高跟鞋等單品更為吸引。不過憑藉Rihanna的名號，想來無論Fenty的設計如何，透過Rihanna本身知名好友和龐大粉絲群支持，已能確保銷量大賣，只希望日後品牌真正上軌道後，她能夠將更多優質時裝設計元素注入Fenty，真正讓大碼女生穿上富設計感的高級時裝之後，仍然自信爆棚做女神。

Fenty限量系列"Release 6-19"。（Fenty）

Fenty限量系列"Release 6-19"。（Fenty）

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Fenty的配件如護目眼鏡、耳環、T Heel 高跟鞋等單品較為吸引。（網上圖片）

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Kim Kardashian近日亦推出功能性內衣品牌Kimono，旨在幫助女士們達到修身效果，尺寸由 XXS 到 4XL，同樣包容不同尺碼的女仕 。（網上圖片）