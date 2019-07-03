【文具控注意】誰能憑愛意要富士山私有？擁這擦子膠擦出自家山脈

林夕憑藉陳奕迅，在流行歌中歇斯底里地問：「誰能憑愛意要富士山私有？」的確，富士山作為日本的國家象徵，平凡人如你我頂多只能到周邊望望兼打打卡，豈可私有呢？ 不過，日本文具公司PLUS Stationery最近就推出了富士山擦子膠，讓人擁有一座小小的富士山擦子膠，慢慢擦出自家的白雪帽山頂。

為了祝賀富士山開山日，日本文具公司PLUS Stationery推出了富士山擦子膠。（PLUS Stationery）

高達3775.63公尺的富士山，山頂長年積雪，為了登山者的安全，每年富士山只會在夏季開山，為期大概兩個個月。而今年富士山的開山日為7月1日（僅限吉田路線，須走、御殿場、富士宮路線的開山日為7月10日），為了慶祝這個一年一度的大事，日本文具公司PLUS Stationery便以富士山為主題，推出富士山擦子膠。

富士山擦子膠共有紅色及藍色兩款選擇，分別象徵青富士及赤富士。（PLUS Stationery）

富士山擦子膠屬於PLUS熱買產品Air-in系列，共有紅色及藍色兩款選擇，分別象徵青富士及赤富士。

擦子膠乍看起來方方正正，與一般擦子膠無甚分別。但別以為PLUS Stationery僅以紙套來「呃錢」，這款擦子膠實則用上了兩層不同顏色的樹脂，當擦子膠慢慢磨蝕，大家便能發現富士山「山形」。另外，當底層的白色樹脂開始暴露，富士山亦會開始「慢慢積雪」，最後變成大家熟悉的富士山白雪帽。

擦子膠乍看起來方方正正，與一般擦子膠無甚分別，但其實內有乾坤。（PLUS Stationery）

日本設計出名精巧細膩，今次推出的富士山擦子膠，就連紙套都有驚喜，紙套共用上了五款不同的和風紋理紙製作而成，畫風走傳統日本風，如此精緻，叫用家既想用又捨不得用。品牌大概是看準了大家的矛盾心理，於是一次過推出兩款，好讓人一個用，一個儲吧。

作為日本人引以為傲的富士山，日本不時都有公司推出以富士山為題的小文具。其中，日本設計師池ヶ谷知宏先生就常以富士山作為創作主題，在這幾年間分別推出多款富士山小物，每款都非常可愛。

日本設計師池ヶ谷知宏先生以富士山為靈感的設計：

+ 8 + 7 + 6

另外，由中川政七設計的富士山詩籤亦是同樣用心！這款富士山形狀的小陶製擺飾，大家只要拉出位於底部的紅線，就可以抽出裏頭的日文籤。雖然只有五款籤文，而且每張都是大吉籤，不過有時用以哄哄自己，讓自己擁有好心情，大概也無傷大雅吧。

話分兩頭，大家用這款富士山擦子膠時，應該要小心翼翼才可讓擦子膠維持對稱吧？不過無論如何，PLUS Stationery這款將於7月10日開始限量發售的富士山擦子膠，確是既可愛又好玩。