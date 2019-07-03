【CHANEL】Virginie Viard走出老佛爺影子　新時代香奈兒簡約美學

老佛爺與世長辭，可是CHANEL仍是巴黎時裝周的重頭戲。因此，繼承者的位置，並沒有開放給外人，只留給跟隨老佛爺三十多年的左右手Virginie Viard。 來到2019年秋季高訂系列，乃是這位繼承者的首個高訂系列，亦由她全面展開CHANEL全新時代。

Virginie Viard首個CHANEL高訂系列（CHANEL）

與以往傳統一樣，時裝騷設於巴黎大皇宮中，品牌精心設計了三層圓形圖書館場景，最下層更設有舒適的閱讀區，其靈感取自傳奇書店Galignani。該佈置不但令我們聯想至愛閱讀的Gabrielle Chanel及老佛爺，前者童年時獨自一人在孤兒院度過，曾表示書籍是生活中最重要的部份；後者家裡收藏大量書籍，數目共超過30萬本，彷如圖書館般。書本是兩人的「好朋友」，而圖書館場景同時向兩位時裝巨人致上敬意。

+ 8 + 7 + 6

2019年CHANEL秋季高訂系列，或許不再是我們熟悉的老佛爺風格。（Vogue） 2019年CHANEL秋季高訂系列，或許不再是我們熟悉的老佛爺風格。Virginie Viard在這個安靜的高訂系列中，展示新時代所研發的工藝訣竅，並重新審視以往設計師前輩所創造的風格。一系列造型呈現簡約俐落的中性風格，包括四口袋腰帶式的西裝外套、華麗復古絲綢浴袍、高腰線喇叭褲以及一系列Pencil Skirt與連身裙，整體沒有多餘的裝飾，與老佛爺風格兩樣。 同時，其黑色Loafer、蝴蝶結鞋及金屬框架的復古眼鏡等配飾，亦非常搶眼。為了配合主題，有數十個模特兒都戴上復古眼鏡，而這種書生形象，為場合帶來了平靜的氣氛，亦在時裝騷佔上主導位置，再加上其優雅的愛德華風格連身裙及細節，總讓人回想起20世紀初女士們的服裝。

老佛爺繼承者Virginie Viard（網上圖片）

總括而言，這是一個優雅地反時尚的系列，或許讓一眾高級訂制時裝顧客驚訝不已，但出來效果卻相當討人歡喜，同時也保留了Gabrielle Chanel及Karl Lagerfeld的特色，如30年代風格寬闊的褲子、平底鞋，加上老佛爺愛用亮片刺繡，而白色羽毛皺褶設計，亦提示著他的標誌性白色衣領。然而，她選擇走出前輩影子，比起老佛爺的設計更為簡單直接，將自我精神帶入品牌，並留下印記。

是次大膽改革，不但傳承品牌傳統，並且創造出屬於Virginie Viard的全新風格，她清楚地確定未來CHANEL方向，同時以自己的聲音塑造未來，圖書館主題不但致敬Gabrielle Chanel及老佛爺，同時亦寓意著她在時尚史上寫下新篇章。