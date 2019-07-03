【Aganovich】呈現無政府狀態的優雅　蒙面不過是焦慮下的武裝

時裝世界一向推祟、追捧名模，冀望以他們的人氣來吸引媒體及大眾。 法國品牌Aganovich卻反其道而行，在2019秋冬高訂時裝騷上一反傳統，以白布遮蓋模特兒的面孔，送上蒙面的優雅。

當然很有可能是因為Aganovich請不起名模。但另一方面，抹去面孔、知名度等虛榮，台上的模特兒成為一個集體。讓觀眾可把注意力聚焦在衣服上，並感受衣服所帶來的張力。

面孔被遮蓋，卻更引人入勝。（wwd.com）

「我們的設計無關美麗。」

Aganovich由情侶Nana Aganovich與Brooke Taylor於2002年共同創立。於中央聖馬丁藝術與設計學院修讀的時裝設計的Nana Aganovich，當年從沒有打算要成為一名時裝設計師。然而，她在酒吧遇上喜愛文學的Brooke Taylor後共墜愛河，二人決定一起做點事情，便想到一起創立一個時裝品牌，只因他們認為時裝設計師是一份可以做到老的工作。從那天起，二人便一起創作，並且一起感受生命帶來的跌蕩。

Aganovich由情侶Nana Aganovich與Brooke Taylor於2002年共同創立。（GettyImages）

「穿衣就像是一場遊戲——一場表現自我以及自我蛻變的遊戲。」

他們認為Aganovich的定義是「無政府狀態下的優雅（anarchy through elegance）」，企圖以時裝這個被大多數人認為是「庸俗、膚淺、拜金」的媒介，訴說深切的理念。雖然快速時裝以及街頭時裝當道，但他們主張時裝不應有國界之分，而且時裝設計理應無拘無束。在這些年來，他們堅持要在時裝的「繁複中尋求理性」，同時將繪畫、雕塑、文學等不同創作融會在時裝之中，使得作品充滿藝術感，就連知已故著名建築師Zaha Hadid亦是Aganovich的粉絲。

早於 2011秋冬READY-TO-WEAR，他們便以意大利詩人、未來主義運動創辦人Filippo Tommaso Marinetti的作品《Let’s Murder the Moonshine》為創作靈感，設計出一系列以藍、黑、白交織而成，線條俐落的服飾。

AUTUMN/WINTER 2011 READY-TO-WEAR，以意大利詩人、未來主義運動創辦人Filippo Tommaso Marinetti的作品《Let’s Murder the Moonshine》為創作靈感。（vogue.com）

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「她的武裝受到保護，但當她經歷生活後事情便發生了，她變成不同的人。」

是次二人再次以文學作為創作的根基，以Harold Bloom的作品《The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry》為本，以時裝探討人面對社會以及性別等等議題時的焦慮。設計師自上一季起，就以面紗擋去每位模特兒的臉，今季設計師就以白布遮掩模特兒的臉，象徵人在焦慮底下的自我武裝。

今季設計師就以白布遮掩模特兒的臉，象徵人在焦慮底下的自我武裝。（Allure.com）

今季他們再以擅長的層疊堆砌的皺褶、捆綁、打結、纏繞等手法，在長至腳踝的白色連身裙上，以黑色緞帶、輕紗、利用3-D技術，將垃圾袋轉化而成的黑色花卉、深紅色天鵝絨外套等元素，勾勒輪廓與細節，解構服飾的結構與意義。

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最後閉場模特兒以一襲寶藍色天鵝絨長外套為時裝騷寫下句號。何以在云云的黑、白、紅之中，選擇以藍色作為終結？原來設計師想要表達出「完結可能是另一個開端」。Brooke Taylor解釋：「無論你經歷了多大的痛苦，和煦的陽光最終會穿過雲層，再次照耀大地，花朵亦會再一次綻放」。