【速食時裝也環保】UNIQLO、GU告別膠袋　新設計素色紙袋救救地球

繼UNIQLO宣佈於米蘭市中心開設三層巨舖後，品牌再次有新舉動，揚言未來將逐歩「走塑」，全線商店轉用環保紙袋，此舉能否為速食時裝洗底？

UNIQLO也走塑，重新設計環保紙袋。（網上圖片）

UNIQLO 9月起轉用環保紙袋（網上圖片）

今時今日，時裝品牌逐漸提倡可持續發展，如Burberry亦棄用塑膠包裝。塑膠垃圾棄置多回收少，而物料極難以分解，導致產生嚴重的環境污染。作為日本速食時裝龍頭之一的UNIQLO，也正是這個原因，其母公司FAST RETAILING集圑宣布加入走塑計劃，減少使用膠袋及塑膠包裝，並引入重新設計的環保紙袋，目標就是期望直至2020年，將塑膠使用量減少至85％，此計劃估計讓集圑每年減少7,800噸塑料，盡最大力度減少其業務對環境造成傷害。

FAST RETAILING集圑除UNIQLO外，如GU、Theory、Helmut Lang、Comptoir des Cotonniers及J Brand等，同是旗下品牌。（網上圖片）

UNIQLO Heattech塑膠包裝（網上圖片）

今年9月1日起，環保計劃將會正式登陸UNIQLO，在全球12個市場的分店，開始轉用由日本FSC（森林管理委員會）所認證紙張及再造紙製成的紙袋，並於明年擴展至全球3,500間UNIQLO，而一系列採用透明塑膠包裝的產品，包括內衣、Heattech及Airism等，亦將轉換成其它環保材料取代。

UNIQLO、GU逐歩走塑（網上圖案）

另外，在北美，歐洲和亞洲等地區，UNIQLO與GU亦將會收取紙袋費用。不過，為了進一步減少消費者使用購物袋，日本及海外所有UNIQLO、GU、Comptoir des Cotonniers及Princesse tam.tam，更會開始出售由品牌設計的環保袋，從而提高顧客環保意識。