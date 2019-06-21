【Lizzy Hadfield】英國人氣KOL的素雅穿搭　Uniqlo也襯出英倫風

常常在網路上看到法式慵懶風或者歐美休閒風，對於英倫風的部落客似乎比較少見，今天搭編就要介紹大家一位不管在 Instagram 或者 YouTube 都非常有人氣的 Lizzy Hadfield，如果喜愛俐落簡單穿搭的人一定要追蹤 Lizzy！

來自英國的北部的 Lizzy 目前居住在倫敦，她的簡單清新的穿衣風格瞬間吸引許多粉絲關注，除了因為 Lizzy 的「衣 Q」非常高以外，大家都說跟著 Lizzy 穿似乎只需要逛 Uniqlo 即可！看一眼 Lizzy 的所有穿搭，就不難發現她的衣服清一色都相當素，幾乎不會有太多的圖案、花紋款穿在 Lizzy 上，但是 Lizzy 卻又能將這些看似相當普通的單品搭在一起呈現出另外一種風格，可以說這是一種專屬 Lizzy 的「小清新英倫風」！

▼簡單清新的單品也能令人眼前一亮▼

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即使是全身黑的穿搭，Lizzy 也會利用一個相當亮眼的單品來點出整個重點，跟著 Lizzy 學穿搭好處就是可以從各大快時尚店購入相當普通的商品，再利用簡單便宜的商品相互搭配，誰說想要成為一個部落客一定要跟上時尚潮流，像 Lizzy 只選購真的喜歡、百搭的商品，成為有著十幾萬粉絲的部落客其實沒有大家想像中的那麼難！

▼看Lizzy怎樣把全黑的穿搭穿出時尚感▼

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結語：

Lizzy Hadfield 除了是位穿搭部落客以外，她本人也開設 YouTube 頻道，影片除了展示給大家她的各種穿搭，也有一些輕鬆日常的簡單保養、Vlog 等等，如果平常非常喜歡 Uniqlo、無印良品這種風格的搭黨們，Lizzy Hadfield 的穿搭絕對是你們的靈感繆思。

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原文：只需要逛 UNIQLO 即可！來自英國的 Lizzy Hadfield 告訴你什麼是英倫小清新！

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