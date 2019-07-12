【visvim】12萬天價恤衫後　福岡新店限量手撥扇推動傳統職人手藝

隨著歲月流逝，visvim價格不斷上漲。繼推出12萬元的Free Edge恤衫後，本月中村世紀將於福岡開設新店，限量單品美國國旗手撥扇，到底賣多少錢？

visvim福岡新店限定商品，並以28,000日元出售。（visvim）

visvim將於7月13日在九州福岡開設首間F.I.L. FUKUOKA，同時發售visvim和WMV系列。由於新店開張，主理人中村世紀特別設計一系列限定商品，包括BRIGADIER BOOTS-FOLK、ALBACORE JUMBO HOODIE，以及美國國旗手撥扇。



當中最值得關注的，就是這款名為Uchiwa手撥扇，它採用美國國旗為設計重點，並運用品牌招牌美式復古風格，用傳統手工打造出古舊外觀。其設計出自中村世紀之手，定價當然絕不便宜，盛惠28,000日元（約$2,000港元）。對於忠實粉絲而言，大概價錢都不是重點，品牌經過多年努力，已成功留住核心顧客，例如音樂人Eric Clapton和John Mayer般，他們又怎會介意花二千蚊買把扇子呢？

visvim SS19：一件Free Edge恤衫，零售價約12萬港元。（網上圖片）

visvim創辦人中村世紀（網上圖片）

多年來，中村世紀一直在擴大品牌的世界版圖，從日本走到美國及歐洲等地發展，更由街頭轉向高端時裝界。2018年8月，visvim於美國洛杉磯開設首間3,000平方英尺旗艦店「Visvim Exposition」，其專門店將反映品創辦人中村世紀的獨特美學，並創建一個獨立空間展示不同的古董家具，以及第二次世界大戰時期留下的軍用帳篷等，同時在開幕之際，更發佈全新支線Contrary Dept.，進一步開發美國市場。

鑑於他從小就受到美國文化啟發，21歳決定到阿拉斯加留學，從中享受到露營及滑雪的樂趣，更令他受到印第安民族、戶外及美式復古等不同風格所啟蒙，因而造就了如此成功的visvim。其實不論從零售店到限定產品的選擇，還是多年鍾情的風格，亦能看出中村世紀對美國的愛幕之情。