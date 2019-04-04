【visvim最貴設計】12萬一件恤衫　可能只有狂迷John Mayer才會買

喜歡visvim的人，大多都是重視衣物質量，多過於潮流因素。不過對於某些人來說，其品牌設計乍眼看可能十分普通，但由於中村世紀重視傳統工藝，因此產品價格亦跟隨成本上調。 近日發現visvim SS19系列之中，有一件Free Edge恤衫，零售價竟然高達14,720美元（約12萬港元），大概這將成為日牌中最貴的恤衫……

visvim SS19系列之中，一件Free Edge恤衫，零售價約12萬港元。（網上圖片）

你有沒有試過12萬買件衫？相信大多數人的答案都會是「沒有」。定下如此昂貴的價格，只因中村世紀採用特殊傳統工藝，借鑒製作日本和服的古老技術，因此在此過程中，令產品製作成本提高了不少。首先，每件恤衫所選的用Chirimen縐綢（將絲綢以平織的技巧所織成的紡織品），每米扭曲超過3,000次，若使用現代和服的絲綢，價錢可能更加實惠，能調低整體成本，而中村先生卻選用了一間歷史悠久的日本工廠來生產絲綢，基於每件衣服都是由珍貴絲綢組裝而成，再利用「Katazurizome」技術印製，然後經驗老到的工匠們，亦要親手把每層顏色刷上織物之上，恤衫設計再能達到預期效果。

中村世紀（網上圖片）

這件恤衫的圖案靈感，是來自日本詩人藤原定詩集《百人一首》，內裡集合100首詩人的經典作品。同時，此書亦帶動一種日本傳統卡牌遊戲Uta-garuta，日本人通常會在新年期間，留在家中共同玩這個遊戲，而遊戲牌的圖案，也於衣服上一一呈現出來，再配上木制鈕扣及夏威夷風格的衣領。

visvim其他產品亦有利用「Katazurizome」技術印製（網上圖片）

目前Free Edge恤衫已在SV MOSCOW發售，現今的年輕人，或許覺得visvim已經過氣，再加上如此高昂的定價，它亦變相成為品牌史上最奢華的設計，大概只有John Mayer這類瘋狂粉絲，才會捨得買吧？

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