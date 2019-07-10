【The Bill is Dead】他不屬於潮流　跟時尚的關係卻從沒壽終正寢

特首林鄭月娥一句「The Bill is Dead」，隨即成為最熱門話題。 不過，有一個Bill仍未Dead，所指的死亡不只是指他的生命，還有他和時尚的關係。在不少人眼中，他的裝份可能是時尚絕緣體，然而回顧他從影四十多年作品，卻發現原來他也有不少時尚一刻。 Bill is not DEAD，他是Bill Murray（標梅利）。

Bill Murray在《捉鬼敢死隊》的制服造型（網上圖片）

《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）是Bill Murray早期成名作，他擔正扮演捉鬼隊四人組中的大隊長Peter Venkman，戲中各人穿上Overall連身工衣制服，固然跟現今時尚潮流不謀而合，令人想起Craig Green、A-COLD-WALL*、Heron Preston等注重機能性的設計師，不過更能引起時尚話題，卻是他們手腕上的精工錶。

這是Seiko的M516型號Voice Note，是因其配備錄音及播放功能而命名，雖然只能錄取最多8秒的語音訊息，但未來派外型設計與碳纖維與不銹鋼素材，在80年代可謂前衛，好媲現在的Apple Watch般設計與功能兼備。更重要的是M516產量不多，時至今日仍是不少人收藏目標，假如狀態保持良好的話，售價逾萬港元。而2016年時，本地時尚選物店Asterisk找來日本人氣插畫家長場雄合作，趁精工135周年時舉展覽，以電影中的精工錶為主題，《捉鬼敢死隊》跟《回到未來》（Back to the Future）、《異形續集》（Aliens）等，都成為長場雄選材的目標。

Seiko可錄音手錶M516-4009是80年代前衛設計（網上圖片）

由蘇菲亞哥普拉（Sophia Coppola）執導的《迷失東京》（Lost In Translation），同樣是Bill Murray重要作品，戲中他扮演由美國遠赴日本東京拍攝廣告的過氣明星Bob Harris，這寂寞大叔常以日裝示人。

迷失於東京的大叔，原來也可以跟時尚扯上關係。（電影劇照）

直到他跟女主角Scarlett Johansson扮演少婦Charlotte到卡啦OK唱歌消遣一幕時，他脫下拘謹的西裝外套，只穿上本是用作打底的黃色T-Shirt（是將迷彩圖案反轉成黃色），盡情地唱。可能有人認為如此平凡打扮怎能跟時尚掛勾，不過相同設計並印上電影名字的官方宣傳T-shirt，真的一度成為潮流Hipster追捧的目標，可見能夠成為時尚話題，並不在於年紀、樣貌，甚至是服飾，而是當中背後所包含的文化、歷史，甚至是氛圍。

其實，每次說到Bill Murray，一定不可不提美國電影導演Wes Anderson（韋斯安德遜），他倆多年來一直是合作無間的好拍檔，由1988年Wes Anderson第二齣電影《都是愛情惹的禍》（Rushmore）開始，到現在製作的新作《The French Dispatch》，全部都有Bill Murray的份兒。

小紅帽是《海海人生》中經典造型（電影劇照）

眾所周知，Wes Anderson有自己一套獨特的美學與偏執，對電影中的服飾、場景極之著緊，形成出一套完完全全屬於他自己的時尚風格。在芸芸作品中，2004年的《海海人生》（The Life Aquatic with Steve Zissou）絕對是其中一齣令人留下深刻印象的代表作，戲中Bill Murray和一眾潛水艇船員，都是穿上一式一樣的水藍色制服，而男船員頭上一頂Beanie小紅帽輕易成為焦點。這造型總是聯想到法國時尚品牌AMI的主理人Alexandre Mattiussi，那大鬍子與小紅帽組合相映成趣，而AMI的造型照也常見到小紅帽影蹤，雖然Alexandre Mattiussi風格並非參考自《海海人生》，但這造型已不知不覺間跟隨他十多年，他也曾在訪問中笑說：「先是Commandant Cousteau（Jacques Cousteau，法國海軍軍官、探險家、生態學家、電影製片）、Steve Zissou（《海海人生》故事主人翁）、精靈爸爸，現在就輪到我了。」

Alexandre Mattiussi形象確有幾分似《海海人生》中Steve Zissou（網上圖片）

也許往後Bill Murray都不屬於潮流世界，但其電影作品中所觸及的時尚肯定是長青的經典，永遠不會Dead。