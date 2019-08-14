【Ader Error】「無性別」韓國潮牌　80年代用色復古的搞怪Nerd

韓國品牌的流行趨勢銳不可擋，最近幾年更是受到國際間大量的關注，像pushBUTTON、O!Oi、87mm 還有今天要介紹的Ader Error 都是成功在競爭激烈的時尚圈中脫穎而出的品牌，Ader Error 以復古、大膽拼接色塊、無性別為主軸，並設計出多款 80 年代風格的單品，能獲得如此成就絕對不是只有運氣 ！

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Ader Error 創立於 2014 年，短短時間內卻已達到高知名度，靠的就是品牌鮮明的特色。它似乎有點搞怪，有時又帶點 Nerd（書呆子）風，品牌紅到甚至都有假店出現，注意不是在網路上販賣盜版商品，這裡指的是直接開設一家讓人誤以為是 Ader Error 的直營門市，而且還引來官方的關注。

每次的形象照也都會讓人想一張接著一張儲存下來做Wallpaper，無論是參考 Maria Svarbova 的 Swimming Pool 系列所拍出的形象照，又或是和土耳其攝影師 Can Dagarslani 合作的雙生兒系列，都令人驚訝於品牌的創意，即便你對品牌的衣服沒興趣，你也會這種藝術感到著迷。每一季他們都會找上不同的藝術家、插畫家、攝影師來攜手合作，對於時尚結合藝術與文化早已不是新鮮事，但 Ader Error 卻總是有辦法吸引到你的目光，讓你認爲這不僅僅是家賣服飾的店家，而是一門藝術。

▼▼▼點擊圖片，看 Ader Error 充滿藝術感的形象照▼▼▼

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說到品牌的核心理念便不能不提「FINE」，這四個字母分別代表著 Fun、Immediate、New、Easy。Ader Error 希望設計衣服時能永遠帶到有趣又創新的想法，如果想到了就要立馬去執行，最後 Easy 其實不是指設計的款式要簡單或線條要俐落等等，這代表的是「能輕易被接觸」，許多人總認為時尚是種遙遠的存在，實則不然，而 Ader Error 正是希望打破這個框架。

而其實 Ader Error 並沒有像許多知名品牌一樣，有位知名設計師來領頭，他們是一個群體，每個人都能對衣服發揮創意，事實證明這樣的組合非常成功，也讓設計師彼此更能揮灑出創意，在這充滿千篇一律的複製潮流裡，Ader Error 確實創造出極具特色的款式，在被快步調重壓到快喘不過氣的環境中，顧客彷彿能從 Ader Error 總是帶點惡趣味的單品中找到一絲自由的快感。

除了復古與 Nerd（書呆子）風之外，Ader Error 還有一大特色便是「無性別」。在官網中你不會看見男裝女裝的分類，只有 Tops、Shirts、Knitwear 等類別，寬大的 Oversize 不強調身體曲線，無論是誰皆能穿。而大家或許也會驚訝於底下這張充滿柔和色彩的復古照居然出自一名色盲攝影師 James Perolls 之手，實在不得不佩服每次 Ader Error 總能找到可以帶出自家產品特色的合作人選。

▼▼▼點擊圖片，看 Ader Error 的「無性別」產品▼▼▼

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Dappei 結語：

每次看到 Ader Error 的單品總感到非常驚艷，從服飾到飾品無一不讓人產生購買慾望，如果你也喜歡這種大膽用色與跳脫性別框架的品牌，趕緊去買一件吧！

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原文：專做「無性別」衣服的韓國品牌 —— Ader Error ！還有誰能抵擋它的魅力！

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