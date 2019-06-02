【KANGHYUK】可能是韓國最實驗性品牌　破爛Reebok波鞋帶出缺陷美

山本耀司曾這樣說：「我認為完美是醜陋的。我渴望看見傷疤、紊亂、扭曲。」這回Reebok與韓國品牌KANGHYUK合力打造的SRS Sole Fury，猶如體現了日本大師的說法。 設計以汽車安全氣袋為靈感，最終所彰顯的美學，是關於缺陷與獨特性。

韓國新晉品牌KANGHYUK與Reebok攜手打造的SRS Sole Fury進化版鞋款。（instagram：KANGHYUK）

Reebok與標榜機能性的韓國品牌KANGHYUK攜手合作，共創一雙「Advanced Concepts」SRS Sole Fury進化版鞋款，設計受啟於汽車安全氣袋所影響而來，KANGHYUK主腦Kanghyuk Choi與Sanglak Shon說明設計：「安全氣袋的碎片分成三層拼接。下層形成了主體，中間則用一塊較長的剩餘氣袋材料，經過折疊與激光切割而成。至於表層設計就使用了品牌標誌性的對比縫線（紅色），將各組部件縫合於一起。」

SRS Sole Fury進化版，每鞋也有專屬編號。（instagram：KANGHYUK） 雖鞋身完全貫徹KANGHYUK的實驗性作風，但款式亦不失Reebok的元素，以SRS Sole Fury鞋型作為基礎，氣墊鞋底依然存在。另一方面，由於鞋面的破碎織物要以人手縫製，亦強調隨機拼貼，因此每雙也是獨一無二，「每對鞋都有自己的專屬編號，以反映手工製作過程的獨特性。」

由KANGHYUK主理人之一Sanglak Shon創作的「Artificial Humanoid」裝置藝術品。（instagram：KANGHYUK）

這鞋款早前登陸於洛杉磯的時尚名所H. Lorenzo，而店內已換上相關宣傳布置，由KANGHYUK二分一成員Sanglak Shon把其創作的裝置藝術作品「Artificial Humanoid」，放於H. Lorenzo的畫廊空間展出。他沒有解釋裝置藝術的設計概念，然而可見這與SRS Sole Fury鞋款有著一些共通點，注入了紅色細節作為點綴，令兩個設計產生聯繫。

A$AP Rocky在《Tony Tone》MV裏穿上KANGHYUK的設計。（picbear） 大眾認識KANGHYUK，或多或少因美國Hip Hop音樂人A$AP Rocky加持，他在《Tony Tone》MV中穿上這品牌服飾示人，不過這品牌其實早在兩年前嶄露頭角，自2017年春季開始，品牌重視物料、創新、解構與機能性的設計特式，已成功引起廣泛關注；除喜歡用上破爛與縫線凸顯設計之外，更常用舊化效果的布料，帶出具軍事風格的設計。2019秋冬系列「COLLECTION 6」，更融合創意剪裁和玩味細節，每件單品都費盡心思。雖然KANGHYUK未能成功入圍第六屆LVMH Prize，但其前衛實驗性卻是毋庸置疑。