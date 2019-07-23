【經典文具】MONO擦膠用50年進化成潮物？初為鉛筆而生、只是贈品

現在的台灣很熱鬧，但 ⟪KEEDAN⟫ 非政論節目，太過敏感的議題就交給每天晚上的名嘴們。不過，倒是有一張照片吸引我的注意，那就是行政院長蘇貞昌 po 在臉書粉專，主題叫做「實在擦很多」，用對方法就能擦掉壞印象，蘇院長拿在手上的包括形狀、配色～讓我直覺聯想到我們從小用到大，由日本文具品牌 TOMBOW 的經典商品MONO 橡皮擦。

▲▲MONO擦膠50年來仍保持招牌三色外觀（按圖看）▲▲

有不少人以為 TOMBOW、MONO 只有橡皮擦，但 MONO 最初在1963年是以鉛筆（MONO100）起家，MONO 的意思則是希臘語的唯一。MONO 橡皮擦首次出現在眾人眼前是在 50 年前的 1969 年，經典的藍白黑均分的三個色塊，從誕生至今，除了第一代的藍色較淺、上面寫的是 Tombow Pencil's 字樣之外，幾乎沒有變過。

最初會製造 MONO 橡皮擦就是因為 MONO 100 鉛筆，因為 MONO100 強調的事強度與濃度，能夠完全擦掉MONO100寫出來的字，就是MONO橡皮擦，當時主打的就是「唯一的鉛筆 唯一的橡皮擦」，就看得出TOMBOW（蜻蜓牌）有多狂。

既然講的是鉛筆、橡皮擦，就要來講一下 TOMBOW 的歷史。知名作家村上春樹所說：「鉛筆真是相當可愛的筆記用具，說單純還真是單純，摸起來觸感及書寫感完全不同，」村上春樹不只一次在書中提到鉛筆，「星期天早晨我削了一打新鉛筆（摘自《開往中國的 slow boat 》），」「桌上堆著列印出來的原稿。六支削得漂漂亮亮的鉛筆，放在筆筒裡（摘自《 IQ84 》），」他還曾形容過鉛筆很像穿上水手服的女學生，他書中的鉛筆，就是TOMBOW至今的經典「8900」。

多年來，MONO鉛筆也有所改變（點圖看）▼

小川春之助原本在東京淺草開了家小店—小川春之助商店，專門販售德國製為主的文具以及代工製造，1913年自創TOMBOW，推出了第一支印上自己名字的鉛筆 H.O.Pencil（Harunosuke Ogawa Pencils），但真正讓品牌出名的是 1914 年的 SUBMARINE（潛水艇）鉛筆。小川春之助的夫人曾在回憶錄「蜻蛉日記」裡寫到，為了慶祝大正天皇即位，設計出這支印上金色潛水艇標誌的六角軸鉛筆，至於名字靈感則來自於當時日比谷帝國劇場正在上映的電影《The Submarine》。

如同之前寫到，MONO 橡皮擦最初是為了鉛筆而生，買一盒鉛筆送一個橡皮擦，就算這樣一個小小橡皮擦，請注意包裝兩側的缺口是為了讓橡皮擦不會因為長期擦拭而龜裂。大家都不想要壞印象，但真的有的時候，就學蘇院長，拿起對的橡皮擦，爽快擦掉吧。

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