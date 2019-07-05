【台灣街拍】西門町仍是潮流指標　看8位美國街常客的穿搭重點

最近，因為我們以西門町街頭為出發點介紹了新進的品牌、持續堅持的元老，甚至之後會有離開西門的服裝單位訪談（可以期待一下），所以編輯近期出入西門町的頻率算是頻繁。或許有人說昔日的台牌街榮景不再，不過這段時間接觸觀察下來，西門美國街依舊有他的特色以及新族群注入。

尤其上週五晚編輯駐足街口時，發現進出的穿搭客都相當有特色，這打臉編輯一直對美國街的印象，也萌生這次的主題。這一篇就讓我們來看西門町美國街的穿搭客們是如何展現自我風格吧！

（IG@x____poni____x） 1. x____poni____x 上上星期馬來西亞Youtuber兼服裝品牌主裡人小屁孩來台擔任一日店長，許多喜歡穿搭文化的朋友都到現場參與活動，其中 Poni（左）與她的朋友就是一例。上半身以復古運動單品為主軸，結合下身水洗牛仔寬褲，營造出 80 年代氛圍，不過背心的使用又讓調性再拉回一點現代趨勢。對了，背心也是小屁孩很喜歡的單品之一。

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（IG@diaco153） 2. diaco153 作為美國二手貨市場成員之一，昕在復古美式上的穿着上早已有她的一套，寬大是她習慣的輪廓，尤其面對美版大尺寸單品，她會將上衣扎進褲頭裡來標示出腰線，針對這個概念下去延伸能變化出許多穿着方式，夏天想要輕鬆又不失風格，昕的T-shirt演繹方式推薦給大家參考。

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（IG@ggggggggreen） 3. ggggggggreen 同樣也是寬鬆的線條，但是小綠透過不同單品呈現出接近街頭的休閒取向，飽和色彩在這之中扮演重要關鍵，尤其小綠分享最近很喜歡的粉紅色，不論在帽款或是下身拼接軍褲，甚至是小到 T-shirt 上的粉紅豬都能發現，共同元素讓整套穿答完成度更高。

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（IG@pipiuuuna） 4. pipiuuuna 這個背景是不是很熟口面？沒錯，跟上面的小綠一樣都是在美國街的LAB Taipei拍攝。雖然她們調性是同方向，但仔細觀察會發現 Unina 有更多的層次表現，另外編輯也相當欣賞能駕馭男版外套的女孩，反差萌的效果與鮮豔街頭色彩，共譜出可愛兼具個性的態度。

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（IG@roxannira） 5. roxannira 接着來到滑板店9CE門口，發現一位穿着前衛、地下的女孩，螢光綠褲子相信走在路上會受到許多焦點，花卉夏威夷衫亦是，面對如此大膽、個性的風格，roxannira用柔質調的白色紡紗來中和了緊張的氣場，不過編輯本身倒是蠻好奇紅白相間的項鍊，無厘頭的俏皮讓人不會感到氣場過強硬。

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（IG@mazingbb） 6. mazingbb 人如其名，劉花身穿一息連身碎花洋裝，輔以鮮紫、桃紅兩色調，反差的風格展現出街頭的叛逆，或許這正是為何她站在西門塗鴉牆前卻無違和的原因，這種以街頭態度穿搭優雅單品的方式，編輯也越來越常在路上看到，是女孩們值得一試的變化和挑戰。

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（IG@gummygreen） 7. gummygreen_ 話語剛落，Clio Green就馬上為我們示範如何將高雅的西裝外套與個性甚至帶點小辣的背心結合，顏色上能很鮮名的看出黑色打底，並再套上層卡其色，或許因為無彩度情況下降低了背心的存在感，彷彿變成輔助角色一般，風格也不會太過突兀，另外 Clio Green在色彩呈現上也有她的一套，可以點進她的IG研究。

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（IG@lazymingster） 8. lazymingster 最後終於迎來了此篇的第一位男性，並不是編輯偏心，而是男性在社群媒體上的活躍程度還是相對比較低。話題回到 Ming Yu 身上，他在藍色調主題中加入球鞋、戶外、痞雅等元素，讓人看到OVKLAB轉型後更多元的詮釋方式，畢竟雖說品牌會對自家作品有所定義，不過用穿搭寫下註解的是你本人，這也是穿搭有趣且多變的原因。

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