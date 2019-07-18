UNIQLO UT 推出海賊王別注劇場版Tee　時裝人、電車男一併通殺

為慶祝海賊王開播20周年，活動早已進行得如火如荼，UNIQLO於本年5月時推出一個One Piece UT系列，一如既往以漫畫人物的特徵設計出奪目的印花T恤。

《劇場版海賊王： STAMPEDE》於8月上映。（網上圖片）

有留意UNIQLO UT系列的讀者都應該知道UNIQLO一向與日本連載漫畫《海賊王》的關係密切，不間斷的合作令漫畫書迷早已認定One Piece UT系列是收藏之選。所以精明的UNIQLO就當然懂得趁住今年動畫開播20周年之際，為這套賺人熱淚的漫畫推出紀念服飾系列！

2019年為海賊王開播20周年。（UNIQLO）

今次One Piece UT系列既是慶祝《劇場版》20周年，也是向8月就會上映的《劇場版海賊王： STAMPEDE》大電影作致敬，所以在合作系列中，很多別注版T恤其設計、圖案都與今次劇場版電影有關。電影敘述了了一個海盜博覽會以及大規模尋寶活動，因此電影情節中的關鍵人物，尤其是首次出現於One Piece UT的小丑巴其（Buggy the Star Clown），均以簡約色彩的圖案印製成Tee，既帶出人物性格，又有毛骨悚然的感覺，更重要是不入時尚潮流，絕對是粉絲收藏之選。

首次出現於One Piece UT的小丑巴其。（網上圖片）

UNIQLO One Piece UT劇場版別注系列。（UNIQLO）

+ 3 + 2

其實動漫聯乘服裝已早有先例，像是adidas Originals多次與史詩級漫畫七龍珠合作，推出多雙經典球鞋並獲得熱烈的迴響。本年初，Skechers也推出了海賊王的球鞋系列，給女性漫畫迷一同感受漫畫結合時尚的好玩魅力。

adidas Originals × 七龍珠。（網上圖片）