《哈利波特》20周年紀念新封面　狂迷高呼：靚到似書櫃裝飾！

英國知名女作家J·K·羅琳的《哈利波特》（Harry Potter）魔法小說系列風靡全球，在1997年於英國首度出版《哈利波特：神祕的魔法石》之後就開始逐步風靡全球，台灣官方版本則是等到2000年才正式出版。 不過隨著《哈利波特》7本小說已經誕生多年（12年前這個月！J·K·羅琳在「這房間」寫完死神的聖物大結局，從此成為哈利波特迷聖地），各個國家的出版社也會針對不同的紀念日來推出《哈利波特》小說翻新版本，現在瑞典就為了慶祝在本國《哈利波特》出版20周年紀念，全新推出了下面這一系列令無數網友驚艷不已的全新小說封面。

（ollymoss.com）

瑞典出版《哈利波特》20 周年紀念全新小說封面，是採用了知名平面藝術家Olly Moss之前所繪製的魔法設計海報，可以看見每一集皆以霍格華茲城堡為主題的封面都充滿了與小說劇情緊扣的意象。像是《哈利波特：神祕的魔法石》畫出了海格引領哈利波特一行人進入了霍格華茲，下面的《哈利波特：消失的密室》則呈現了開頭哈利和榮恩偷開衛斯理爸爸的飛天魔法汽車前往學校的驚險過程。

《哈利波特：消失的密室》則呈現了開頭哈利和榮恩偷開衛斯理爸爸的飛天魔法汽車前往學校的驚險過程。（ollymoss.com）

《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》封面則感動顯示出哈利波特終於成功召喚出護法，發現是一隻雄鹿，《哈利波特：火盃的考驗》則熱鬧繪出 3 大魔法學校齊聚競爭的三巫鬥法大賽盛會。

《哈利波特：鳳凰會的密令》封面則呈現了當哈利波特預感到天狼星有危險之時，他率領著「鄧不利多的軍隊」學生成員們一起驚險騎上騎士墜鬼馬，直接飛往位於倫敦的魔法部，劇情更為沉重的《哈利波特：混血王子的背叛》則以佛地魔和食死人的黑魔標記為主視覺。

最後一集《哈利波特：死神的聖物》則為大家呈現了霍格華茲最友情堅韌的三人組哈利、妙麗和榮恩攜手同型，面對正面迎擊佛地魔和食死人的霍格華茲大戰，令人心碎的是霍格華茲城堡也在魔法戰爭中被轟炸的支離破碎，眾多角色也因為這場決戰而犧牲了生命。

20周年版，各集藝術欣賞級別的封面圖片設計（點圖放大）▼

藝術家Olly Moss這一系列的瑞典出版 20 周年《哈利波特》新封面，是不是漂亮到也令人想收一套呢？期待香港也能夠推出更多全新設計的典藏版！《哈利波特》小說幾乎是所有電影迷都必須補課的經典之作，瑞典現在就為了慶祝當地出版 20 周年紀念，推出了超美的全新版本封面，真的好看到令人想購入啊！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】