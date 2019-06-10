【哈利波特】家庭小精靈多比奇蹟復活　麻瓜閉路電影全程影晒

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影紅遍全球，除了主角哈利波特、榮恩及妙麗成為影迷最愛外，其他配角如海格、石內卜、馬份、天狼星及多比都深受影迷愛戴。 近日，有外國網民從閉路電視發現，家庭小精靈多比原來仍然活著，還在街上大搖大擺地經過。雖然乍看似是人為，但此短片旋即在網上瘋傳，至今超過9萬人轉載、近2,540萬人次觀看此短片。

多比在《哈利波特－死神的聖物1》不幸被貝拉雷斯壯殺死這幕惹哭不少影迷。（《哈利波特－死神的聖物1》劇照）

多比是《哈利波特》系列中，其中一個深受大家喜愛的角色。多比原本是屬於馬份家的家庭小精靈，他為了使哈利波特遠離危險，不惜違反家庭小精靈的規矩，用盡方法去阻止哈利波特前往霍格華茲。後來由於哈利波特知道其身世，使計讓馬份（Malfoy）送襪子給多比，令多比成為自由的小精靈，之後多比受僱於鄧不利多在霍格華茲的廚房與其他小精靈一起工作。

多比原本是屬於馬份家的家庭小精靈，幸得哈利波特使計讓多比回復自由。（劇照）

然而，最為影迷印象深刻，相信是多比解救被困在馬份莊園（Malfoy Manor）的哈利波特等人時，他卻不幸被貝拉雷斯壯（Bellatrix Lestrange）殺死，而他死前仍叫著哈利波特的名字。最後，哈利波特把多比葬在貝殼居（Shell Cottage），並在其墓碑上寫著「多比，一位自由的小精靈在此安息」。當時這幕搞喊了不少觀眾。而在去年5月的「霍格華茲大戰紀念日」時，《哈利波特》原作者J.K.Rowling在Twitter上為「賜死」多比而道歉。

多比在《哈利波特－死神的聖物1》中解救哈利波特等人時不幸死亡。（《哈利波特－死神的聖物1》劇照）

從Vivian Gomez的閉路電視可以見到，一位身形瘦削的生物突然從她的門口經過。雖然未知是否惡作劇，但短片已經火速爆紅。究竟是否多比復活，並刻意在麻瓜門前走過呢？大家自行判斷。

疑似多比的生物突然在麻瓜世界中現身。（@jadynbee_ Twitter 擷圖）