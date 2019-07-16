《哈利波特：混血王子的背叛》10周年　童年佛地魔原來先係焦點

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影陪伴不少人成長，不經不覺，其系列的第六部作品，在2009年上映的《哈利波特：混血王子的背叛》（Harry Potter and the Half-Blood Prince）正式踏入第10個年頭。 大家印象深刻都會是飾演主角的幾位小演員，然而在今集中，曾經閃回Tom Riddle（即後的佛地魔）的童年片段，當時飾演11歲Tom Riddle的年輕小演員Hero Fiennes-Tiffin原來大有來頭，趁這機會重新認識他。

影迷當時最深刻的都是幾位主角，包括哈利波特、榮恩、妙麗及金妮等角色。（《哈利波特：混血王子的背叛》劇照）

11歲演少年佛地魔

現年21歲的Hero Fiennes-Tiffin出生於倫敦，他在10年前，在《哈利波特：混血王子的背叛》中飾演當時11歲的Tom Riddle。有趣的是，原來飾演成年版佛地魔的Ralph Fiennes正是他的叔叔。《哈利波特：混血王子的背叛》導演David Yates在2008年接受《USA Today》訪問時曾指出，當年他並不是因為Hero Fiennes-Tiffin是Ralph Fiennes的侄子而找他參演，而是他見到這位小演員充滿黑暗的氣質，而且充滿獨特的性格，讓人覺得Tom Riddle真實存在。如今Hero Fiennes-Tiffin除了續在影視界發展外，身高1米88的他還是一名模特兒。

當時約10歲的Hero Fiennes-Tiffin飾演當時11歲的Tom Riddle。（《哈利波特：混血王子的背叛》劇照）

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父母都係電影導演及監製

Hero Fiennes-Tiffin出世演藝世家，其父親George Tiffin及母親Martha Fiennes是電影導演、監製兼編劇。後者曾憑《Onegin》榮獲東京國際電影節最佳導演大獎及倫敦影評人協會（London Film Critics' Circle）年度新人獎。除了父母外，其兩名叔叔Ralph Fiennes及Joseph Fiennes都是演員，前者最為人熟悉的角色必定是佛地魔，而後者曾在《寫我深情》中飾演莎士比亞一角。另一名叔叔Magnus Fiennes則是音樂人，為不少影視作品配樂，當中包括為李連杰及摩根費曼（Morgan Freeman）主演的《不死狗》（Danny the Dog）及《特務戇J》（Johnny English）配樂。至於Hero Fiennes-Tiffin的姨姨Sophie Fiennes也是一名導演兼監製。

導演David Yates指Hero Fiennes-Tiffin充滿黑暗氣質。（《哈利波特：混血王子的背叛》劇照）