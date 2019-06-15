【哈利波特】榮恩、馬份等演員環球影城RE-U　其中1個你未必認到

《哈利波特》（Harry Potter）系列風靡全球超過20年，雖然電影最後一集上映至今已過去快8年，所有的年輕主角們都已長大成人，當每次全球各地《哈利波特》樂園更新設施時，總會找來他們來開幕，一眾演員還是有很多機會重聚。

最近美國奧蘭多環球影城的哈利波特魔法世界裡新增設了「海格的魔法生物機車冒險」（Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure），是一精心設計、類似雲霄飛車的遊樂設施，特別請來「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）、「雙胞胎」James and Oliver Phelps、「跩哥馬份」湯姆費頓（Thomas Felton）、「露娜」伊凡娜林奇（Evanna Lynch）等一同出席開幕典禮，大夥兒開心合照，讓粉絲們又想起過往的美好回憶。

眾人之中最教觀眾認不出的應該是Wynford Davies。因為這位著名的侏儒男星在《哈利波特》電影中總共扮演過3個角色，卻都是經過勁多重的特效化妝、完全遮住本來的面貌，和他私下的樣子差了一大截。他最早扮演符咒學的孚立維教授，又演出過古靈閣巫師銀行的精靈，以及在最後一集擔任和哈利等人有較多互動的妖精「拉環」一角。但他顯然還是對孚立維教授這角色最有感，在社群網站上分享與當年的那些小朋友合照後表示很開心跟「學生們」再度聚首，大讚他們現在都變得非常迷人。

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