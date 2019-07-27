【Lomography】Kickstarter眾籌推彩色菲林　保留原始攝影粗糙美

雖然現在透過電腦或手機APP後製，就能調整出各種相片效果，但還是有許多人鍾愛菲林相機拍出來的獨特質感，按下快門的瞬間、同時存在少許的失敗率，不小心過曝或是忘了過片，但這就是底片相機帶給人的驚喜與魅力。

這些年因為菲林使用者減少，許多菲林面臨停產的狀況宣布，讓人感到可惜。近日，來自奧地利的Lomography仍然堅持理念，持續研發及生產更多種類的菲林及相機。睽違6年，Lomography推出全新低色調的彩色負片「LomoChrome Metropolis XR 100-400」，並於Kickstarter、台灣網站「嘖嘖」推出募資計劃中。

按圖看LomoChrome Metropolis XR 100-400彩色負片的成像效果▼

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LomoChrome Metropolis菲林擁有獨特的低飽和度、高對比及柔和色調，帶來讓人過目不忘的美學，並擁有100-400 ISO廣闊感光度，猶如電影畫面的顆粒感，同時擁有高銳利度及細節保留。在日光下拍攝能帶來強烈的對比度；而於暖色的光源之下，則得到篇黃綠色的效果；夜晚或較暗光源時則會帶來偏綠的色調。

LomoChrome Metropolis XR 100-400彩色負片嘖嘖平台集資行動 建議售價： 110格式 NT290 35mm & 120格式 NT450 即日起至 2019年8月 24 日，所有支持者可享有6折優惠，首批菲林預計2020年2月發貨

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