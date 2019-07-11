【生活攝影】5位台灣IG治癒系攝影家　用鏡頭記下日常被忽略的美

近年來隨着instagram使用率的普及，人們在平台上對視覺美感的標準也逐漸變得高要求，將這個純屬紀錄生活的管道，轉變為經營個人風格的方式。而介面的排版設定，讓我們只需點選「follow」，便可在首頁創造出符合我們喜好的清單，輕鬆透過視覺來接收多元資訊。 如此生活化的App，讓我們在滑手機的過程中吸收美感、互相交流，這次藉着本月專題「生活攝影」的機會，想與大家分享編輯精選五個風格迥然不同的 instagram生活家，現在就一起透過他們的攝影眼，看看不一樣的世界吧！

1. Jacky Kuo / @jackykuo5

擅長紀錄生活中經常被忽略的物件，無論是路邊的廢棄鐵罐、汽車雨刷上夾着的繳費單、積滿菸蒂的煙灰缸，都能透過他的雙眼與照片，讓那些經常被錯過的日常風景，重新有了停留的理由。觀看Jacky的instagram頁面，就彷彿置身線上藝廊，沒有特定主題，卻張張都關乎我們的生活。

+ 7 + 6 + 5

2. Celia Tang / @celia.t_____

來自台灣的Celia，目前是一位在英國旅居的攝影工作者，作品風格輕柔卻富韻味，擅長藉由光影變化與特寫成像，捕捉model的表情與身體線條，拍出一幅又一幅的時尚攝影，看着她的照片很常讓人思考，從她眼裡看出去的世界，真的有不美的存在嗎？

+ 9 + 8 + 7

3. MY. 暮らし◡̈ / @__mylittlewhouse

乾淨的白牆配上淺色木質調的家居擺設，就像在翻閱無印良品的型錄一樣，如果沒看到帳號下簡介寫着「Tainan/Kaohsiung, TAIWAN」的字樣，還以為這是一位日本人經營的生活帳號。除了乾淨又清爽的視覺，MY. 暮らし最常分享的便是他們的三餐，將食物承裝在簡單的碗盤上，營造出「今天也一定要好好吃飯」的日常氛圍。

+ 9 + 8 + 7

4. Hsin-Fan Hwang / @hsinfan

與日籍丈夫共同經營民族風服飾品牌Saibaba Ethnique的 Hsin-Fan，也是位熱愛 Ourdoor Camping的生活家，看着她個人頁面的照片，心中總忍不住浮現「 他們不是在露營，就是正在露營的路上」這句話。藉由他們的分享，讓大家對露營有了新的認知，原來要展現你的生活風格，不只是侷限在居家，就連在戶外也可以。

+ 9 + 8 + 7

5. Bruce / @bruce_yang1008

如果你想跨出連鎖咖啡廳的框架，便會發現有許多藏在獨立咖啡廳吧檯裡的寶藏，在西門町咖啡廳Provider -Dry Goods & Coffee-擔任咖啡師的Bruce，藉由他對咖啡的熱愛與認識，分享所到之處的咖啡廳心得，將喝下肚的咖啡化作感想，讓人們可以接觸更多值得一去的店家，區域從台灣北中南至日本皆有，彷彿咖啡廳活地圖般。

在如此廣大的網路海中，希望我們都能逐漸找到符合喜好的資訊，藉由拍照記錄與分享，認識到更多存在生活中美的樣貌。

【本文獲「EVERYDAY OBJECT」授權轉載，Facebook：EVERYDAY OBJECT】