Victoria’s Secret時裝騷成絕唱　前總裁成全新內衣品牌幕後軍師

俗語有云，時勢造英雄，世代中不同的風氣會影響到事情的成功與否。 就如1977年成立的內衣品牌Victoria’s Secret，因品牌在經濟起飛的90年代開始，舉辦一年一度的內衣時裝騷，憑完美比例的美女模特兒及其性感撩人的內衣設計令品牌名聲家傳戶曉，更是變成了當時的性感指標。但時至今日，在追求自然美及人人平等的風氣下Victoria’s Secret卻成眾矢之的，亦被責罵指帶起Body-Shaming的錯誤信息。

Victoria’s Secret憑著完美比例的美女模特兒及其性感撩人的內衣設計令品牌名聲家傳戶曉。（Getty Images）

與Victoria’s Secret背道而馳，並提倡「不賣弄性感」和「為自己而穿」的內衣品牌Harper Wilde，雖然成立只有短短兩年時間，但已急速冒起，明顯地他們在正確的時刻選擇了正確的政策，又或者他們背後有一位經驗豐富的幕後軍師。

Harper Wilde以舒適簡約的款式和為顧客提供在家試身的服務方式作賣點。（Harper Wilde）

內衣品牌Harper Wilde 2017年開始以電子商務方式經營，一直以舒適簡約的款式和為顧客提供在家試身的服務方式作賣點，在開業一年後已實現了每月20%的增長，亦得到風險投資公司CRV的200萬美元融資，可說是一帆風順。據WWD的報導指出，原來是Victoria’s Secret前總裁Sharen Turney成為Harper Wilde監察各款產品的增長狀況，難怪Harper Wilde的成績能如此驕人。因Sharen Turney 2006年至2016年在任Victoria's Secret主席兼行政總裁期間，每年收益都見增長，她亦為Victoria's Secret時裝騷帶來多位紅星客串歌舞表演，令品牌在2015年收益大增7成，唯她轉任公司顧問後生意一直下滑，更要關閉53家分。模特兒Shanina Shaik更指出本年不會有Victoria's Secret時裝騷，連一代風光的時裝騷也停辨，看來Victoria's Secret的財政狀況真是處於危險關頭。

Victoria’s Secret前總裁Sharen Turney，在位其間每年收益都見增長。2018 Victoria's Secret時裝騷。（Getty Images）

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Harper Wilde的營商手法完全符合了時下趨勢和熱潮，除了關注女性權益外，他們亦與T恤回收品牌合作回收舊內衣轉化為新產品，為環保出一分力。品牌形象充分關注了各種社會議題，所以不必靠KOL的名氣坐鎮也得到很大回響，果然順從大眾的聲音才會獲得真正的勝利。Harper Wilde不需要完美比例的天使模特兒，亦不需要盛大的時裝騷，只要理念堅定，出於污泥而不染自然會受人賞識。

Harper Wilde的內衣一開始只有三款基本款（Push-Up、無帶、基本款），近日更增加了兩款運動型的Sport Bra和Bralette，讓運動型的女生有更多選擇。（Harper Wilde）

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