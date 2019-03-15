受David Bowie、佐治童子啟發　Charles Jeffrey初發內衣玩繽紛

Charles Jeffrey憑藉自家品牌Charles Jeffrey LOVERBOY，在時裝界贏得名聲，獲LVMH Prize提名之餘，亦在2017年Fashion Awards上獲得英國新人獎。
他向來以青年文化及夜生活風格而聞名，是次竟與瑞典運動品牌Björn Borg合作，通過一系列男士內衣，來擴展LOVERBOY的小宇宙，而該Lookbook亦讓你忍不住多望兩眼。
設計師Charles Jeffrey（網上圖片）
Charles Jeffrey LOVERBOY X Björn Borg（網上圖片）
瑞典運動品牌Björn Borg（網上圖片）
該系列為Jeffrey首次設計內衣，並推出三款不同印花，包括「Scream」、「Squiggle」及「Squirm」，而內衣上的另類插圖，均由設計師所繪畫。另外，Jeffrey除了是設計師外，亦同時擔任是次造型師，與攝影師Dexter Lander聯手拍攝Lookbook，為產品製作出一個豐富多彩的喜劇故事。從Lookbook中，不見六塊腹肌的猛男，只看到每個模特兒都充滿個性，頓時讓你對這些內衣感到非常興奮。據Jeffrey所說，是次拍攝靈感源自一些倫敦極具代表性名字，如David Bowie、Culture Club、The Mighty Boosh等，他指自己喜歡將古怪英國式的視覺元素混搭起來，利用豐富色彩，從而呈現性別多樣性。
Charles Jeffrey LOVERBOY X Björn Borg（網上圖片）
Charles Jeffrey在時裝設計上，絕對是激進的代表，同時亦為其品牌帶來標奇立異的風格，他的設計靈感主要是來自於東倫敦狂野的夜生活，無性別、前衛、古怪，大概都是我們對Charles Jeffrey LOVERBOY的印象。
不過，Jeffrey的過去，其實並不迷人，在蘇格蘭長大，因性取向問題、服飾選擇，甚至頭髮顏色而飽受欺凌，直至他進入Central Saint Martins修讀時裝設計，看見每個人都勇於表達個人風格，從此決定做回自己。曾在Jack Wills擔任設計助理，之後更在巴黎Christian Dior高級時裝工作室，進行了為期三個月的實習。回到倫敦後，他與朋友在倫敦的VF（Vogue Fabrics）Dalston舉辦LOVERBOY俱樂部之夜，亦迅速把它成為家喻戶曉的名字，期後更有助到他在CSM獲得時尚資助，進一步前往時裝舞台，把LOVERBOY變成自家品牌。
儘管如此，這些成長的痛苦，卻變成期後創作的素材，與大多數藝術家一樣，他的設計就如宣洩過程，利用被壓抑情緒來幫助激發創作。