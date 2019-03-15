受David Bowie、佐治童子啟發　Charles Jeffrey初發內衣玩繽紛

Charles Jeffrey憑藉自家品牌Charles Jeffrey LOVERBOY，在時裝界贏得名聲，獲LVMH Prize提名之餘，亦在2017年Fashion Awards上獲得英國新人獎。 他向來以青年文化及夜生活風格而聞名，是次竟與瑞典運動品牌Björn Borg合作，通過一系列男士內衣，來擴展LOVERBOY的小宇宙，而該Lookbook亦讓你忍不住多望兩眼。

設計師Charles Jeffrey（網上圖片）

Charles Jeffrey LOVERBOY X Björn Borg（網上圖片）

瑞典運動品牌Björn Borg（網上圖片）

該系列為Jeffrey首次設計內衣，並推出三款不同印花，包括「Scream」、「Squiggle」及「Squirm」，而內衣上的另類插圖，均由設計師所繪畫。另外，Jeffrey除了是設計師外，亦同時擔任是次造型師，與攝影師Dexter Lander聯手拍攝Lookbook，為產品製作出一個豐富多彩的喜劇故事。從Lookbook中，不見六塊腹肌的猛男，只看到每個模特兒都充滿個性，頓時讓你對這些內衣感到非常興奮。據Jeffrey所說，是次拍攝靈感源自一些倫敦極具代表性名字，如David Bowie、Culture Club、The Mighty Boosh等，他指自己喜歡將古怪英國式的視覺元素混搭起來，利用豐富色彩，從而呈現性別多樣性。