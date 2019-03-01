【Victoria's Secret】即將關閉53間分店　因性感內衣不再吸引？

Victoria's Secret熱潮早已過去，而上年12月的時裝騷，亦陷入有史以來最糟糕的收視率。雖則它是一個女性品牌，但在設計之上，始終都是為討好男士而部署，使顧客紛紛抱怨胸圍構造不佳，加上品牌對性感超模的痴迷，使這種商品只適用於少數女士身上，亦難怪女性開始拋棄它，導致生意一落千丈，只能說，成也內衣，敗也內衣。

上年12月的時裝騷，亦陷入有史以來最糟糕的收視率。（Vogue）

最近，Victoria's Secret母公司L Brands，計劃今年即將關閉53間分店。過去幾年間，該公司大力投資開設及重建商鋪。2018年7月，Victoria's Secret於香港銅鑼灣開設旗艦店，樓高四層，佔地逾5萬尺，逾700萬元租下巨舖，試問要買多少內衣、香水才能回本？再者現在還有人買Victoria's Secret嗎？多年來，它不但出售內衣，而且還銷售一種性感幻想，現今女性大概不再接納這套說法，就像是日益衰落時代的殘餘物，與Abercrombie & Fitch、Hollister Co.及American Apparel一樣，遭市場淘汰。

Victoria's Secret母公司L Brands，計劃今年即將關閉53間分店。（網上圖片）

反而，現今女性轉向舒適胸圍款式及品牌，如Third Love、Lively及Adore Me等初創公司，通過銷售合身胸圍，並利用非模特兒，來拍攝極具生活感的廣告，來打破Victoria's Secret對該行業的控制，大概我們厭倦了「天使」，還是做常人較舒適。當然，大型零售商亦威脅到它，如Target、Lululemon、Walmart等品牌，通通都正在擴大旗下內衣領域。